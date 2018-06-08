На ICTV покажут фильм об Олеге Сенцове

11 июня ICTV покажет документальный фильм «Процесс» об украинском кинорежиссере Олеге Сенцове. Полное название ленты – «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». Фильм рассказывает об обстоятельствах дела украинского режиссера – жертвы путинского режима.

Создатели решили показать историю Сенцова посредством серии интервью с близкими ему людьми, его текстов, иногда с помощью анимации, а также событий, происходивших в течение всего заключения.

Работу над фильмом начали в июле 2014 года. Над лентой работали Аскольд Куров и Андрей Литвиненко. Съемки длились больше года. В течение этого периода съемочная группа побывала в Крыму, Киеве, Ростове-на-Дону и в Москве.

Документальная лента «Процесс» будет предоставляться для благотворительных публичных показов в знак солидарности с режиссером

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. 25 августа 2015 Северо-Кавказский военный окружной суд РФ признал украинского кинорежиссера Олега Сенцова виновным в организации террористической группировки и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Сейчас Сенцов находится в колонии в Лабытнанги, что за Северным полярным кругом.

Недавно, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Смотрите фильм «Процесс» в понедельник, 11 июня после «Свободы слова» в 0:45.