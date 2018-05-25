Первая крафтовой водка Др.Житник - открытие года

Все три продукта, которые представлены в линейке "Др. Житник", получили золото от профессиональных дегустаторов

24 травня представители IX международного конкурса Best Drink официально объявили результаты.

Среди фаворитов оказался новичок алкогольного рынка, первая крафтовая водка "Др. Житник". Все три продукта, которые представлены в линейке "Др. Житник", получили золото от профессиональных дегустаторов:

- водка особенная "Др. Житник Зернова" за выдающуюся мягкость и высокие органолептические показатели получила золото среди водок;

- настойка "Др. Житник Калганова з медом" получила золото в специально номинации «Инновационный напиток года»;

- водка "Др. Житник Крафтова", скупажированная с ароматными спиртами белой акации и пшеничных отрубей, возглавила номинацию "Открытие года".

Председатель экспертной комиссии конкурса "Best Drink" Валентина Попова отметила: "Это уникальный случай, когда вся линейка напитков, только выйдя на рынок, добилась наивысших оценок дегустаторов. Надеюсь, что и потребители достойно оценят преимущества первой крафтовой водки".

Справка:

Best Drink - один из самых авторитетных международных дегустационных конкурсов в Украине. В состав жюри входят профессиональные дегустаторы и эксперты-технологи международного уровня, а также представители Укрметртестстандарта и Министерства аграрной политики Украины. Конкурс базируется на методе слепого тестирования, когда дегустирующий не знает, какой из напитков он оценивает.