Кейт Бланшетт пришла на премьеру Холодной войны в роскошном брючном костюме

В последнее время Кейт Бланшетт редко посещает светские мероприятия, но пропустить премьеру Холодный войны в Лондоне актриса не смогла.

На премьере Бланшетт позировала с режиссером фильма Павлом Павликовским. Звезда неслучайно появилась на вечеринке: на Каннском фестивале в этом году, где Бланшетт была председателем жюри, Павликовский получил награду за лучшую режиссуру.

Для премьеры актриса выбрала стильный брючный костюм черного цвета, украшенный вышивкой камнями, из новой коллекции Alberta Ferretti Resort 2019, под который надела классическую белую рубашку.

Фото: Getty Images



Фильм Холодная война рассказывает историю любви между мужчиной и женщиной разного происхождения и характера, которые смертельно несовместимы и все же обречены быть вместе. Прототипами главных героев стали родители Павликовского. События происходят на фоне Холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже - невозможные чувства в невозможные времена. Главные роли в фильме исполнили звезды польского кино Томаш Кот и Иоанна Кулиг.

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