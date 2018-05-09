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Каннский кинофестиваль 2018: красная дорожка церемонии открытия

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Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт
EPA

Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт

Стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. Во Дворце фестивалей и конгрессов традиционно состоялась торжественная церемония открытия на которую пришли звезды мирового кино.

 

Киномарафон длиной в 12 дней открылся фильмом иранского режиссера Асгара Фархади — психологическим триллером Все знают, главные роли в котором исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Актеры были в центре внимания на красной дорожке фестиваля.

 

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

 

В этом году жюри основного конкурса возглавляет Кейт Бланшетт, вместе с ней оценивать новые картины будут Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин, Андрей Звягинцев.

 

Кейт Бланшетт

К самому началу фестиваля в Канны также прилетели Джулианна Мур, Джорджия Мэй Джаггер, Изабель Аджани и другие звезды.

В обзоре НВ STYLE – лучшие наряды гостей церемонии открытия Каннского кинофестиваля 2018.

 

Джулиана Мур

 

Леа Сейду

 

Изабель Аджани

 

Мартин Скорсезе

 

Фань Бинбин

 

Хлое Севиньи

 

 

Кьяра Мастроянни

 

 Джорджия Мэй Джаггер

 

Кристен Стюарт

 

 

Камила Коэльо

 

Фото: EPA 

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