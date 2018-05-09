Каннский кинофестиваль 2018: красная дорожка церемонии открытия

Стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. Во Дворце фестивалей и конгрессов традиционно состоялась торжественная церемония открытия на которую пришли звезды мирового кино.

Киномарафон длиной в 12 дней открылся фильмом иранского режиссера Асгара Фархади — психологическим триллером Все знают, главные роли в котором исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Актеры были в центре внимания на красной дорожке фестиваля.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

В этом году жюри основного конкурса возглавляет Кейт Бланшетт, вместе с ней оценивать новые картины будут Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин, Андрей Звягинцев.

Кейт Бланшетт

К самому началу фестиваля в Канны также прилетели Джулианна Мур, Джорджия Мэй Джаггер, Изабель Аджани и другие звезды.

В обзоре НВ STYLE – лучшие наряды гостей церемонии открытия Каннского кинофестиваля 2018.

Джулиана Мур

Леа Сейду

Изабель Аджани

Мартин Скорсезе

Фань Бинбин

Хлое Севиньи

Кьяра Мастроянни

Джорджия Мэй Джаггер

Кристен Стюарт

Камила Коэльо

Фото: EPA

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