Каннский кинофестиваль 2018: красная дорожка церемонии открытия

Стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. Во Дворце фестивалей и конгрессов традиционно состоялась торжественная церемония открытия на которую пришли звезды мирового кино.
Киномарафон длиной в 12 дней открылся фильмом иранского режиссера Асгара Фархади — психологическим триллером Все знают, главные роли в котором исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Актеры были в центре внимания на красной дорожке фестиваля.
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
В этом году жюри основного конкурса возглавляет Кейт Бланшетт, вместе с ней оценивать новые картины будут Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин, Андрей Звягинцев.
Кейт Бланшетт
К самому началу фестиваля в Канны также прилетели Джулианна Мур, Джорджия Мэй Джаггер, Изабель Аджани и другие звезды.
В обзоре НВ STYLE – лучшие наряды гостей церемонии открытия Каннского кинофестиваля 2018.
Джулиана Мур
Леа Сейду
Изабель Аджани
Мартин Скорсезе
Фань Бинбин
Хлое Севиньи
Кьяра Мастроянни
Джорджия Мэй Джаггер
Кристен Стюарт
Камила Коэльо
Фото: EPA
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