Как миллионер проекта «Богач-бедняк» превратится в продавца женского белья

9 июля в 20:20 ICTV покажет четвертый выпуск реалити «Богач-бедняк». В новом выпуске вы узнаете, как придется нелегко выживать богачу Игорю Дулину в городе Хмельницком. Сколько он заработает, на местном рынке продавая женское белье?

Как будет продавать роликовую ручку на главной площади города и сможет заработать на жилье на выгуливании собачек? Или все же воспользуется помощью проекта и откроет конверт и признает, что он неудачник на всю страну?

Игорь Дулин – львовский миллионер, владелец сети молочных магазинов здорового питания, ресторанов грузинской кухни, сети магазинов спортивной одежды.

Напомним, «Богач-Бедняк» – уникальный проект, который проверит миллионеров на прочность в непривычных для них условиях. Восемь украинских миллионеров стали участниками необычного социального эксперимента – ровно на двое суток они останутся без своих денег, охраны и автомобилей. Им предстоит отправиться в незнакомый город. Задача бизнесменов – жить в непривычных условиях: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.

Смотрите четвертый выпуск «Богач-бедняк» 9 июля в 20:20 на ICTV.