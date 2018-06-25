Как Леся+Рома стали Марком+Наталкой

Канал ICTV продолжает работу над перезапуском легендарного украиноязычного ситкома Леся+Рома. Уже этой осенью зрителей ждет обновленный проект под названием Марк+Наталка.

Преодолев огромную конкуренцию и обойдя сотни соперников главные роли в ситкоме получили Марк Дробот и Наталья Кобизская.

«Мы с командой решили назвать героев римейка Леся+Рома именами самих актеров – Марком и Наталкой. Ведь это новый сериал о новой влюбленной паре, с новыми лицами, новыми характерами. Марк+Наталка – история о каждом из нас, о жизни украинской семьи, о смешных семейных ситуациях. Герои ссорятся из-за бытовых неурядиц или надоедливых родственников, однако они все равно любят друг друга», – говорит Анастасия Штейнгауз, руководитель отдела развития контента ICTV.

Новые герои – Марк и Наталка – вообще не похожи на типичных персонажей многочисленных телесериалов

Новые герои – Марк и Наталка – вообще не похожи на типичных персонажей многочисленных телесериалов, они являются нашими современниками, которые просто оказались по ту сторону экрана, но остались такими же обычными и понятными каждому украинцу.

«Это сериал на котором мы все выросли. И для меня большой успех попасть сюда. Хочу сказать, что больше всего я волновался, что я не смогу найти общий язык с Наташей, однако после первого эпизода был приятно удивлен. С Наташей очень легко работать мы быстро нашли общий язык. Не хотел бы, чтобы нас сравнивали с ситкомом Леся+Рома, ведь мы совсем не похожи на них мы другие, и вы это скоро увидите», – комментирует Марк Дробот.

Персонажи Марк и Наталка живут вместе, любят друг друга и стараются разобраться с проблемами, которые возникают едва ли не на каждом шагу. Ситком построен по принципу подсматривания: зритель видит реальных героев Марка и Наталку, и следит за тем, как эти двое влюбленных изобретают свой рецепт семейной идиллии.

Леся+Рома – это культовый сериал, о семейных ценностях и юморе. Его смотрели мои родители, я и мои друзья, смеялись над шутками и хотели частично быть похожими на героев. Когда я узнала о кастинге, то сразу поняла, что хочу попробовать себя в роли Леси, ведь тогда еще не знала, что стану Наталкой и буду играть практически себя. Проходить кастинг было нелегко, я постоянно играла с разными партнерами, было трудно подстраиваться, однако мне удалось. Персонаж Наталки мне очень близок, она такая же как и я открытая, по-женски наивная, искренняя, любит животных», – комментирует актриса Наталья Кобизская.

Ожидайте премьеру Марк+Наталка осенью только на канале ICTV.