Юлия Зорий стала героиней проекта ООН #HearMeToo

26 ноября во Щербенко Арт Центре состоялась встреча участниц кампании #HearMeToo в Украине. Проект, инициированный ООН, проходит во всем мире с 25 ноября по 10 декабря и направлен против насилия в отношении женщин. Телеканал ICTV поддержал мероприятие, а ведущая шоу «Утро в Большом Городе» Юлия Зорий стала одной из героинь.

– Сначала я обрадовалась возможности приобщиться к такому проекту, потому что это круто и это поможет другим. Но потом я почувствовала такой страх. Я сказала: «Дайте мне время, мне нужно подумать». Я знала, что мне есть что рассказать. Но в ту секунду еще не понимала, есть ли у меня силы сказать об этом вслух. В итоге я согласилась. Потому что поняла, если мне в свое время помогло правило «не молчать», то и в данном случае, не замалчивая проблему, можно будет помочь другим девушкам, которые столкнулись с проблемой насилия, и которые не знают, как из нее выйти, – прокомментировала Юля свое участие в социальном проекте.

Участницами #HearMeToo (#ПочуйМене) стали 16 известных украинок, среди которых, кроме Юлии Зорий, чемпионка мира по каратэ, писательница, трансгендерная женщина, представительницы бизнеса. Во время встречи они рассказали о собственном опыте борьбы с насилием и поделились мыслями, как можно решить эту проблему в украинском обществе.

– Говоря о насилии, большинство людей в первую очередь думают о физическом насилии. Но на самом деле существует много его видимых проявлений – это и контроль, и запугивание, игнорирование, обесценивание, изоляция или тот же буллинг в соцсетях. Все наши участницы очень разные, и у каждого есть свой опыт борьбы. Мы благодарны им за то, что у них хватило смелости поделиться с нами своей историей. Мы хотим их поддержать, чтобы поставить барьер. Надеюсь, женщины, услышав эти истории, расскажут свои или в следующий раз не позволят совершать насилие в отношении себя, – прокомментировала Ирина Рубис, Генеральный директор бизнес/медиа бюро Ekonomika +, соорганизатор события.

История каждой героини будет опубликована на платформах и FB-страницах WoMo.ua и ZZA.delo.ua, а также в соцсетях ООН с 26 ноября по 10 декабря.

Напомним, кампания # HearMeToo в Украине – совместный проект ООН и бизнес / медиа бюро Ekonomika + – проводится в рамках глобальной акции «16 дней активизма против гендерно-обусловленного насилия». Она проходит в период с 25 ноября, это Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, до 10 декабря, Международный день защиты прав человека. Ее цель – начать диалог и сделать проблему очевидного или неочевидного насилия по отношению к женщинам видимой для общества, повысить осведомленность и массово мобилизовать людей к изменению отношения и поведения.