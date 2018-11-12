Итоги hard talk Новых лидеров с ведущими ICTV – Соколовой, Карпьяком и Казариным

Недавно пятеро финалистов национального телепроекта «Новые лидеры» встретились в полуфинале с ведущими канала ICTV, чтобы испытать себя в искусстве дискуссии и ответить на острые вопросы опытных журналистов. Оксана Соколова («Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой»), Павел Казарин («Утро в большом городе») и Вадим Карпьяк («Свобода слова») вызвали участников на жесткий разговор.

Ведущие ICTV рассказали, убедили ли их лидеры, определились ли они с фаворитами и поделились мнениями по поводу актуального для Украины проекта.

КАЖДЫЙ ИЗ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ ЗДЕСЬ, ДЛЯ МЕНЯ – ГЕРОЙ – Оксана Соколова

Ведущая программы «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» получила ответы на свои вопросы от каждого, но отметила, что убедить ее не удалось ни одному.

– Я определилась с фаворитом, но я бы не хотела до финала называть фамилию, – отметила Оксана Соколова.

– Украине нужны не столько локальные проекты, сколько люди, которые мыслят новыми категориями. Важна новая кровь, которую бы пустили в наш политический мир. Мне кажется, что именно это важнее, чем конкретные проекты, с которыми они пришли. Сегодня мне хотелось говорить об их личные качествах, но на это не было времени.

Также Оксана Соколова выразила восхищение лидерами и рассказала, почему везде ищет коварство.

– Я на самом деле в восторге от людей, которые имеют смелость и вдохновение ходить и кому-то что-то доказывать. Делать реальные вещи. Каждый из лидеров, который оказался здесь, для меня – герой. Я много работаю с политиками, и у меня теперь какая-то деформация – я в любом деле ищу коварство. Мой ключевой мотив на этом эфире – посмотреть, нет ли лукавства в определенных идеях и предложениях, которые заявляют участники проекта.

ДЛЯ МЕНЯ ШАТКИЙ ВОПРОС, ЧТО ВАЖНЕЕ: ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ ЭКОЛОГИЯ – ВАДИМ КАРПЯК

Ведущий программы «Свобода слова» Вадим Карпьяк был очень требовательным к участникам и ставил самые провокационные вопросы. После эфира журналист рассказал о своих впечатлениях и фаворитах:

– Сюрпризов и разочарований в эфире для меня не было. На самом деле, меня поразил Максим Бородин, потому что к нему было сложнее подобрать ключик. Я не был настолько готов, чтобы действительно настроить этот hard talk с ним. С остальными было как-то проще – были интересные моменты, где можно копать и копать.

По словам ведущего, в следующем эфире он поддержал бы Бородина.

– Я колеблюсь между проектами Максима и Сергея. Я поддерживаю эту идею технологичности. Немешаево – это маленький городок и туда тоже должны приходить технологии. Для меня шаткий вопрос: технологии или экология. Нельзя что-то ставить на первое место, ведь в современной жизни – это сочетаемые между собой моменты. Но все равно Максим был для меня более убедительным, – отметил Карпьяк.

ФИНАЛИСТЫ – ЭТО ДАВИДЫ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПРЕОДОЛЕТЬ ГОЛИАФА, В СОБСТВЕННОЙ СФЕРЕ – ПАВЕЛ КАЗАРИН

Об эфире:

– Я не могу сказать, кого поддерживаю, ведь это будет не очень вежливо по отношению к тем, кто принимал участие. Я думаю, что каждый должен сделать свой выбор, посмотрев запись этого эфира. В полуфинал и в финал всегда доходят яркие личности. В этом смысле было интересно наблюдать за тем, как люди реагируют на то, что мы пытаемся погрузить их в стрессовую, или не очень комфортную ситуацию. Меня поразили эмоциональные гонки, которые происходили в течение эфира.

о финалистах

– У меня есть несколько телефонов, есть возможность отправить не одну смс. На самом деле, я не знаю, за кого буду голосовать. Это всегда очень волнительно, когда ты наблюдаешь за тем, как Давид пытается бороться с Голиафом. Все три финалиста являются теми самыми Давидами, которые пытаются преодолеть Голиафа, каждый в своей собственной сфере. Кто-то борется с крупным капиталом, кто-то спасает город, который уничтожает застройщик, кто-то пытается защитить будущее детей.

Для меня будет очень трудно выбрать своего фаворита во время финала, потому что я сочувствую всем трем, и считаю, что финал будет очень драматичным, кто бы ни победил. Я буду одинаково радоваться за победителя и так же жаловаться, что у нас нет трех миллионов, для того, чтобы профинансировать все три проекта финалистов.

Напомним, по результатам зрительского голосования проект покинули Денис Минин и Геннадий Друзенко. Борьбу за победу продолжают Сергей Замидра, Матюшина Ольга и Максим Бородин.

Следующий выпуск национального телепроекта «Новые лидеры» смотрите 16 ноября в 22.20 на телеканале ICTV.