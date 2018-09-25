Иглесиас не узнает Украину? Пользователи сетей подсчитали, что артист не выступал в нашей стране уже более десяти лет

Шоу именитого испанца было представлено в Киеве в далеком ноябре 2007 года

Концерт Энрике Иглесиаса, который пройдет на НСК «Олимпийский» в текущее воскресенье, станет вторым масштабным выступлением артиста в украинской столице за всю его творческую карьеру. Пользователи социальных сетей подняли архивы и обнаружили, что первое – и пока единственное – шоу именитого испанца было представлено в Киеве в далеком ноябре 2007 года. Некоторые поклонники певца шутят о том, что Энрике вряд ли узнает Украину, ведь с того момента прошло более десяти лет. Мы решили сами вспомнить события, волновавшие нас в те времена, чтобы полноценно осознать, как много лет прошло, и как изменилась наша страна.

Итак, осенью 2007-го:

· один американский доллар стоил 5,05 гривен

· президентом Украины был Виктор Андреевич Ющенко

· Верка Сердючка горевала по поводу второго места на Евровидении

· наша страна вместе с Польшей только-только получили право на проведение Евро-2012

· продвинутые юзеры пользовались недавно поступившим в продажу первым iPhone

· во Львове установили памятник Степане Бандере

· в кинопрокат вышли первые (!) «Трансформеры» и четвертый «Гарри Поттер»

· широкая Интернет-общественность узнала о существовании в Харькове Миши и Гены, у которых «немножко текст по-дебильному написан»

· до открытия НСК «Олимпийский» в том виде, в котором его в конце текущей недели увидит Энрике, оставалось ровно четыре года…

Справедливости ради надо отметить, что за это время изменился и сам Иглесиас. В 2007-м он приезжал в Киев со своей новой пассией Анной Курниковой. Сегодня российская теннисистка приходится ему не только официальной женой, но и матерью двух детей артиста (близняшек Люси и Николаса).

За одиннадцать минувших лет Энрике Иглесиас выпустил два студийных альбома, дал концерты в рамках пяти мировых турне, получил множество престижных музыкальных премий. А еще сыграл в двух популярных американских сериалах («Как я встретил вашу маму» и «Два с половиной человека»), стал лицом известного мужского аромата и снялся в рекламе чипсов.

Одним словом, ни артист, ни украинцы зря времени не теряли. Каким мы увидим его, какими он увидит нас по прошествии этого десятилетия – узнаем в ближайшее воскресенье на НСК «Олимпийский».