ICTV – в шорт-листе фестиваля Eyes&Ears в Мюнхене

В этом году в Мюнхене состоится юбилейная, 20-я церемония вручения наград в области промо и дизайна Eyes & Ears. Две работы от креативщиков канала ICTV, которые попали в список номинантов этого года – единственные представители украинского телевидения на этом конкурсе.

Конференция «Глаза и уши» (Eyes & Ears), самый масштабный в Германии и один из крупнейших в Европе фестивалей телевизионного промо и дизайна, состоится 23 октября.

Держим кулачки за наших креативщиков!

Как отметил Директор службы промо и дизайна телеканала Леонид Веселков, для ICTV участие в фестивале уже стало традицией:

– Промоработы и дизайн-проекты ICTV стабильно представлены на ведущих мировых конкурсах и фестивалях. Приятно, что и в этом году мы – среди номинантов Eyes & Ears, среди лучших каналов Европы. Это высокая оценка и награда нашей работы и нашего канала, – рассказал Леонид Веселков.

Eyes & Ears уже 20 лет объединяет всех тех, кто занимается стратегическим плани-ням, созданием, внедрением и управлением аудиовизуальными коммуникациями на телевидении, радио, в кино и Интернете. Профессиональную ассоциацию Eyes & Ears of Europe основали в 1996 году режиссеры немецкого телевидения. Ее цель – повышение осведомленности медиа-дизайнеров и маркетологов о медиапродукции и определение перспектив отрасли.

С предварительным списком номинантов можно ознакомиться здесь:

Держим кулачки за наших креативщиков!