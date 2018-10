ICTV получил золотую и серебряную награды на мюнхенском фестивале EYES & EARS

Вчера, 23 октября в Мюнхене состоялась церемония награждения лауреатов престижной европейской премии в области дизайна, продвижения и цифровых достижений – Eyes & Ears Awards. Сразу две работы Департамента промо и дизайна ICTV получили признание. Промо "Утра в Большом Городе" заняло второе место, а промо "Дизель Шоу" "Весенняя лихорадка" получило первый приз.

ICTV был представлен двумя номинантами, каждый из которых получил высокую награду. Промо-кампания проекта "Утро в Большом Городе" заняла второе место в номинации "Best on air programme campaign: News & Information" (Лучшая эфирная кампания: Новости и информация).

Промо-ролик "Весенняя лихорадка" к новому сезону "Дизель Шоу" одержал победу в номинации "Best on air programme campaign: Comedy" (Лучшая эфирная кампания Юмор).

Леонид Веселков, директор службы промо и дизайна телеканала ICTV, поделился –сдержать волнение было непросто:

- После того, как промо "Утра в Большом Городе" было отмечено жюри (мы уступили только промо-кампании "Дойче Велле"), мы с еще большим волнением ждали второй номинации, где была представлена ​​наша работа, и где мы надеялись на успех, - рассказал Леонид Веселков. - Надежды оправдались. Мы стали лучшими, и было очень приятно слышать, как зал реагировал на ролики от ICTV. Все аплодировали, искренне смеялись и радовались. Нашим немецким и европейским коллегам очень понравились работы ICTV. Мы благодарны европейским ТВ-экспертам за то, что так высоко оценили наши работы.

Напомним, две работы от креативщиков канала ICTV были единственными представителями украинского телевидения на этом конкурсе.

Ознакомиться со списком победителей конкурса можно здесь:

https://eeofe.org/en/calendar/eyes-ears/2018/awards/winners/promotion/