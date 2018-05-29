77 виноделов, мишленовские шефы и Pianoboy. Гид по фестивалю Kyiv Wine

В эти выходные, 2 и 3 июня в Киеве состоится самый масштабный в Украине винный фестиваль - Kyiv Wine, организованный Good Wine.

На новой локации на Подоле соберется рекордное для Украины количестве виноделов - 77. Фокус первого дня - вино, второго - easy chilling в кругу семьи и друзей. За чем и почему идти на фестиваль - в гиде, который мы публикуем в рамках информационного партнерства с Good Wine.

Винная часть фестиваля делится на две зоны - основной дегустационный зал и зона Selective Wines. В первом представлены 157 брендов из 16 стран мира стоимостью до 1000 грн на полке Good Wine, в selective - более редкие, коллекционные образцы, стоимость которых выше.

Дегустационый зал

Это - мекка любителей вина. В огромном зале, площадью 4000 м2, представлены 77 виноделов из 16 стран мира. 2 июня здесь лично можно пообщаться с теми, кто создает вино.

Впервые все дегустации в основном зале входят в стоимость билета. Дегустационный зал работает 2 июня с 12:00 до 20:00.

Зона Selective

Для тех, кто в теме уже давно и готов к более серьезным винам - зона Selective Wines. Здесь собраны вина стоимостью от 1000 гривен. Отличная возможность понять, стоит ли покупать “то дорогое” в магазине и просто попробовать великие вина. Билет можно купить заранее или сделать upgrade базового прямо на фестивале. В этой зоне также действует безлимит.

Зона Selective Wines работает 2 июня с 12:00 до 20:00.

Food Market: приглашенные шефы и pop-up рестораны

Команда Kyiv Wine собрала шефов, которые обычно готовят только на кухнях своих ресторанов, но для фестиваля сделают исключение. Меню каждой точки будет основано на одном продукте. Здесь можно будет найти бургеры с американской говядиной, лосось из Аляски, хот-доги с осьминогом, лобстер-бар, голландскую телятину на гриле, питы с телячьим мозгом/острыми креветками, хумус с потрохами, осьминога по-португальски на гриле, стейки авторской прожарки, сладости паштейш и мороженое в кокосе, мороженое на основе киноа, cold brew.

Помимо местных, фестиваль принимает еще трех шефов из Европы: Сантьяго Ласру, Александера Ниетосвуори И Кристиано Баноло. Сантьяго Ластра Родригез - работал в знаменитом мишленовском ресторане Noma в Дании под руководством Рене Редзепи, возглавлял pop-up ресторан Noma Mexico. Работал в ресторанах Europa *Michelin (Испания), Mugaritz **Michelin (Испания). На Kyiv Wine совместно с Владимиром Ярославским (Lucky Restaurant) он приготовит особый ужин-открытие фестиваля 1 июня. На самом фестивале 3 июня всех ждет pop-up ресторан от Сантьяго и Владимира Ташаева (Любимый Дядя, ЖЗЛ) с авторскими такос. Он будет работать с 13:00 до 15:00. Оба дня на Kyiv Wine будет, что послушать!

Оба дня на Food Market особое вегетарианское меню будет готовить приглашенный шеф из Лигурии (Италия) Кристиано Баноло, автор 4 книг по вегетарианской кухне и основатель онлайн-журнала vegolosi.it.

Кристиано разработал очень вкусное вегетарианское меню специально для фестиваля в Киеве: панини с котлетой из белой фасоли с салатом-латук, артишоками и веганским майонезом; фалафель, запеченный с йогуртной сальсой, морковкой и оливковым маслом с травами, цельнозерновая пьядина с хумусом из фасоли Канелини и тефтели из тофу с сушеными томатами и оливками таджаске.

На Food Market фестиваля оба дня работают pop-up бары, где можно заказать то, что понравилось во время дегустации. В баре шампанского Taittinger будут три позиции, которые не найдешь побокально в киевских барах.

Зона ответственности скандинавского шефа Александера Ниетосвуори, который не один год жизни работал на кухне мишленовских ресторанов, - закуски на основе рыбы и морепродуктов к шампанскому. Тартар из лангустинов, кардииды с цветками хрена и артишок по-иерусалимски.

Винный бар 101 покажет свои любимые позиции вина, но не только. Шеф-повар 101 умудрился придумать несколько новых рецептов и специально для фестиваля закупил большую партию шотландского лосося и шри-ланкийского тунца.

В районе сцены расположится просекко-бар Canti, а у Aperol Spritz bar будет собственная зона развлечений. Аперитивно-дижестивная тема представлена французами - нормандский сидр и кальвадос от Christian Drouin. Guillaume Auray - амбассадор Christian Drouin специально приедет из Франции, чтобы поить гостей фестиваля лучшим сидром из Pont L'Eveque. Бар с 50-ю позициями крафтового пива говорит сам за себя.

Мастер-классы

А вы когда-то задумывались, как приготовить тот самый стейк, как в вашем любимом ресторане? Или в чем секрет бургера, который хочется заказывать снова и снова? Дело в гриле и не только? На Kyiv Wine два известных шеф-повара Украины и приглашенный шеф Александер Ниетосвуори, проведут мастер-классы по приготовлению мяса и рыбы на гриле. Они выбрали свои любимые блюда и обещают научить вас готовить их. Билет на мастер-классы можно купить прямо на фестивале. В стоимость билета входит: 2 мясных или рыбных стейка\бургера, овощи, 4 бокала вина, фартук и все необходимое для приготовления.

Расписание мастер-классов:

2 июня, суббота

13:00 - 14:30

Мастер-класс по приготовлению стейков с шеф-поваром ресторана BEEF meet&wine Алексеем Шеменковым.

15:30 -17:00

Мастер-класс по приготовлению бургеров с шеф-поваром ресторана Lucky Владимиром Ярославским.

3 июня, воскресенье

13:00 - 14:30

Мастер-класс по приготовлению дикого лосося Alaskaseafood с Alexander Nietosvuori.

15:30 -17:00

Мастер-класс по приготовлению стейков с шеф-поваром ресторана BEEF meet&wine Алексеем Шеменковым.

Музыка

По словам организаторов, оба дня на Kyiv Wine будет, что послушать. В воскресенье в 17:00 на Kyiv Wine выступает Pianoбой.

Расписание фестиваля

2 июня, суббота

12:00 - 22:00

Дегустационный зал работает только 2 июня: с 12:00 до 20:00

3 июня, воскресенье

12:00 - 19:00

Работает Food Market, сцена и все пространство под открытым небом.

АДРЕС: ул. Межигорская, 82.

Билеты на фестиваль на кассах Good Wine или здесь.