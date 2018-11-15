Экология или инновации: что надо знать о проектах тройки финалистов проекта «Новые лидеры»

В четверг, 15 ноября, состоится финал национального телепроекта «Новые лидеры». В топ-3 финалистов вошли Максим Бородин, Сергей Замидра и Ольга Матюшина. В течение всего проекта они доказывали, что достойны быть в финале и бороться за победу. Лидеры готовы брать на себя ответственность и творить будущее Украины. Каждый из них – профессионал в своей сфере, который пришел на проект, чтобы показать – изменения возможны, нужно только действовать. Предлагаем узнать больше о тройке финалистов и их программах.







СЕРГЕЙ ЗАМИДРА

Сергей Замидра – поселковый голова небольшого городка Немешаево Киевской области. Он мечтает создать населенный пункт будущего и начал со своего города. Уже два года Сергей внедряет в поселке новейшие технологии и разрабатывает проект «Умный городок».

Главная идея проекта Сергея Замидры – ускорение инновационного развития Украины через создание сети небольших умных городков и общин на практике Немешаево. Сергей стремится популяризировать внедрение механизмов «умной громады» в стратегиях недавно созданных ОТГ и распространить лучшие мировые практики.

Свою славу маленький городок на Киевщине – Немешаево – получил благодаря внедрению электронной карты немешаевца. На ее создание понадобилось всего 10 тыс. гривен, а сэкономили благодаря ей – 290 тысяч. Электронная карта позволяет вести учет перевозимых общественным транспортом льготников и компенсировать средства перевозчикам. Владелец такой карты сканирует ее у водителя при входе в автобус – и информация попадает в электронную базу данных. Этим проектом заинтересовались не только в других украинских городах, но и в Польше. Еще одно достижение Немешаево – система включения и выключения уличных фонарей, которую можно регулировать в ручном режиме с помощью смартфона.

На полях института картофелеводства, что в Немишаеве, вместе с израильскими партнерами применяют современные экологические технологии. С помощью беспилотников видят, где на поле есть колорадские жуки или признаки болезни на листьях. Благодаря этому используют меньше химикатов.

Сергей Замидра сделал из своего городка Smart-громаду, и мечтает ускорить инновационное развитие по всей Украине. Сельского голову поддерживают в Немешаево и называют «голова-вундеркинд». Ко всему, Сергей неоднократно заявлял, что его профессиональная амбиция – стать Премьер-министром Украины.

Если вы поддерживаете Сергея Замидру и считаете, что его проект стоит победы, то присылайте во время прямого эфира 15 ноября СМС с кодом 06 на короткий номер 3399.





МАКСИМ БОРОДИН

Максим Бородин – председатель фракции «Сила людей» в Мариупольском городском совете, которая борется с экологическим загрязнением промышленных городов Украины.

Украина находится в пятерке стран мира по количеству смертей из-за загрязнения воздуха. Мизерные штрафы и отсутствие действенного государственного мониторинга загрязнения воздуха поставили на грань выживания жителей промышленных городов Украины. Сегодня жители большинства украинских промышленных городов (Мариуполь, Кривой Рог, Запорожье, Днепр и другие) страдают от значительного загрязнения воздуха и воды.

Еще шесть лет назад изменить ситуацию, защитить здоровье и экологию решил простой бизнесмен Максим Бородин. Сейчас он является общественным активистом и депутатом Мариупольского горсовета. Вместе с единомышленниками Максим начал протестовать против загрязнения Мариуполя. Тогда это были эко-протесты «Дайте кислорода!», «Сделаем Украину чистой» и «Стоп смог». Такие акции начались и в других промышленных городах Украины. Но тогда в Мариуполе никто не верил, что здесь, где расположены два мощных металлургические предприятия, на которых работает большинство жителей, вообще возможно требовать чистого воздуха.





Сейчас Максим с командой разрабатывает проект общественного контроля выбросов промышленных предприятий. Активисты, которым надоело дышать вредными газами, сами собрали 80 тысяч грн., чтобы купить собственную независимую мобильную лабораторию, которая будет работать в городе круглосуточно. Теперь в Мариуполе есть возможность знать реальную ситуацию с выбросами. Однако с этими намерениями идти в суды нет смысла, поскольку в 2014 году были отменены нормативы, регулирующие предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в жилых массивах. То есть сегодня фактически никого невозможно привлечь к ответственности. Поэтому Максим вместе с командой планирует изменить законодательство так, чтобы можно было на что-то опираться.

Для того, чтобы заставить крупные предприятия соблюдать экологическое законодательство, он планирует создать эффективную систему государственного мониторинга и установить газоанализаторы на каждом крупном источнике выбросов. Максим признался, что против его борьбы за чистый воздух выступает владелец крупнейших заводов Ринат Ахметов. Бородин уверен, что общественность может эффективно следить за уровнем вредных выбросов промышленных предприятий и обязать их владельцев развивать экологические проекты. Одним из шагов борьбы за чистый воздух, по мнению Бородина, является подключение украинских и европейских специалистов в экологической сфере для общественного обсуждения и внедрения изменений в нашем законодательстве.

Если вы поддерживаете позицию Максима Бородина, то отправляйте 03 на номер 3399 во время эфира 15 ноября.







ОЛЬГА Матюшина

Ольга Матюшина – самая молодая женщина-мэр в Украине (город Коцюбинское). Она стремится сохранить 6,5 тысяч гектаров Беличанского леса, поскольку эта территория служит естественным барьером для Киева и поставляет кислород для всего правого берега города.

Борьба за Беличанский лес началась в 2008 году. За время, пока Ольга была председателем Коцюбинского, ее пытались пять раз убрать с должности и угрожали физической расправой. У противников Ольги единственная цель – позволить вырубать лес под элитную застройку. Еще 10 лет назад предыдущий поселковый совет самовольно увеличил пределы Коцюбинского на четыре с половиной тысячи гектаров и разделила на паи лес на подставных лиц под застройку. Благодаря активистам 90% таких участков вернули в государственную собственность. Земли Беличанского леса едва ли не самые дорогие в окрестностях столицы.







По указу Президента с 2014 года – это национальный парк: здесь нельзя рубить деревьев, вести застройку и раздавать землю. Но за четыре года не было никаких документов, которые бы четко определили границы парка и вынесли их в натуру. Поэтому большая часть леса пошла под спиливание и застройку. Чтобы спасти лес, Ольга Матюшина подала свой проект в «Новые лидеры», его цель – вынести границы национального парка в натуру. Матюшина хочет реализовать адвокационный проект, конечной целью которого будет вынесение границ НПП в натуру, а соответственно, и полное выполнение Указа Президента Украины.

Ольга Матюшина вошла в тройку финалистов национального телепроекта «Новые лидеры». На момент прямых эфиров миллион для реализации своего проекта активисты вместе с поселковым головой уже нашли. Кабмин выделил НПП «Голосеевский» около миллиона гривен на вынос за пределы Беличанского леса в натуру, и в сентябре тендер на выполнение этих работ был уже проведен.

Поэтому Ольга Матюшина заявила, что в случае своей победы 1 млн. гривен потратит на реализацию проекта врача Ростислава Зауральского (заготовка, хранение и использование аутоплазмы) в Коцюбинском.

Если вы поддерживаете Ольгу Матюшина и считаете, что именно она достойна победы – голосуйте, отправив СМС 08 на номер 3399.

Каждый из участников достоин победы, ведь их идеи необходимы Украине. Если вы хотите изменить страну, то поддержите лидера, который, по вашему мнению, должен победить. Смотрите в голосуйте уже в этот четверг, 15 ноября в 22.20 на телеканале ICTV.