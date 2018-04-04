Домашний микроклимат на страже здоровья

В холодное время года среднестатистический житель Украины проводит в помещении около 90% своего времени. Уберегая себя от переохлаждения и возможных простуд, часто мы добиваемся обратного эффекта. Причина невидима, но очевидна – сухой грязный воздух, которого мы ежедневно вдыхаем около 14 кг.

Согласно результатам исследований, воздух внутри помещений в среднем в 2-5 раз грязнее, чем на улице. Он насыщен рядом вредных для человека веществ, таких как мельчайшие загрязняющие частички PM2.5, аллергены, ядовитые газы, в частности формальдегид, шерсть животных, споры плесени и пыль, которой в среднестатистической квартире скапливается до 18 кг. В холодное время года ситуация усугубляется отсутствием регулярных проветриваний помещения и пересушенным отопительными приборами воздухом.

Воздух внутри помещений в среднем в 2-5 раз грязнее, чем на улице

В норме влажность воздуха в доме должна составлять 40-60%, в холодное время года этот показатель падает до 20% в следствие работы батарей. В сухом воздухе очень быстро пересыхают слизистые оболочки – опора нашего иммунитета. Они перестают выполнять свою защитную функцию, из-за чего устойчивость организма к респираторным инфекциям значительно снижается. В то же время зимой и в межсезонье концентрация загрязняющих веществ в домашнем воздухе достаточно высока, ведь помещение реже проветривается. Неудивительно, что у многих людей появляется кашель, насморк, дискомфорт в носоглотке, шелушение кожи и более серьезные последствия в виде обострения уже существующих заболеваний. Качество воздуха влияет на состояние здоровья значительно больше, чем мы думаем, ведь ежедневно мы потребляем его в 3,5 раза больше, чем воды и в 7 раз больше, чем еды.

И если на качество воздуха за окном зачастую сложно повлиять, домашний микроклимат – полностью под нашим контролем. Сегодня нам помогают технологии, как например, специальная домашняя система для увлажнения воздуха и одновременной его очистки - мойка воздуха Philips HU5930/10. Это компактный прибор, который увлажняет воздух методом добавления в него молекул воды. После обогащения воздуха влагой он поступает в систему, где проходит процесс его естественного испарения — таким образом, влажный воздух распространяется по помещению. Данная технология увлажнения под названием Philips NanoCloud позволяет снизить риск распространения бактерий на 99% по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями воздуха. А невидимое влажное облако, создаваемое при помощи этой технологии, не оставляет вокруг прибора белой пыли и мокрых пятен. Система самостоятельно контролирует уровень влажности в помещении и поддерживает ее на постоянном заданном уровне — от 40 до 60%. При этом эффективность увлажнения достигает 500 мл в час.

Помимо увлажнения прибор Philips очищает воздух в помещении с помощью специальной системы очистки. Фильтр Nano Protect с защитой на наноуровне эффективно удаляет 99% бактерий, мелкую пыль, распространенные аллергены и удерживает мельчайшие частички размером до 0,02 микрометра (это размер, к примеру, вируса гриппа). Мойка воздуха Philips эффективно справляется со своей задачей даже в больших комнатах размером до 70 кв. м.

Не забывайте, что качественный воздух – залог здоровья, и каждый вдох имеет значение!