День с Элтоном Джоном. В конце мая легендарный певец приедет в Киев

В конце мая всемирно известный исполнитель, общественный деятель и основатель благотворительного фонда по борьбе со СПИДом сэр Элтон Джон приедет в Киев.

В понедельник, 28 мая, в дополнительный официальный выходной день на Арт-заводе Платформа пройдет специальный Кураж Базар, гостем которого и станет легендарный певец. Элтон Джон приедет в Украину по приглашению Фонда Елены Пинчук.

Фото предоставлено Фондом Елены Пинчук

В рамках Кураж Базара состоится информационная благотворительная акция День с Элтоном Джоном, цель которой - профилактика и привлечение украинцев к борьбе со СПИДом. На Кураж Базаре пройдет фотовыставка об 11-летней истории совместной деятельности Фонда Елены Пинчук и СПИД-Фонда Элтона Джона.

Там же еще раз покажут международный арт-проект, созданный одним из самых известных современных художников Ай Вэй Веем по просьбе Элтона Джона, сообщили NV.ua в Фонде.

Фото предоставлено Фондом Елены Пинчук

Стоимость входного билета - 100 грн. Все собранные средства от проданных билетов в этот день будут направлены на реализацию проекта по созданию информационно-образовательного центра для молодежи в Киеве.