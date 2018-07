Важный день календаря. Как сотрудники Лореаль Украина провели Citizen Day

Ежегодно компания L'Oréal организует своих сотрудников для проведения Дня социальной ответственности (Citizen Day) - однодневного волонтерского мероприятия, который демонстрирует уверенность компании в том, что у каждого человека есть своя важная роль. Начиная с 2010 года, сотрудники L'Oréal в течение одного рабочего дня направляют свою энергию на помощь сотням некоммерческих организаций в социальной и экологической сферах. Примерами такой работы является уборка парковых и лесных зон, проведение семинаров для поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работа с учреждениями для пожилых и обездоленных людей или помощь безработным.

2018 не стал исключением и сотрудники компании «Лореаль Украина» провели день в специальной общеобразовательной школе-интернате I-II степени - заведении для детей школьного возраста с особыми образовательными потребностями, где учатся и проживают около ста детей. Совместными усилиями сотрудников удалось сделать много - подарить школе компьютеры, технику, мебель и собранные накануне игрушки, книги, спортивный инвентарь. Кроме того, в день мероприятия в школе удалось помочь переоборудовать медицинский кабинет и дооборудовать сенсорную комнату, установить батут, беседку и качели на детской игровой площадке. А еще были проведены работы на территории детского дома - покраска забора и лавок, монтаж мебели и оборудования.

Citizen Day 2018 прошел очень вдохновенно под лозунгом We are all citizens - we all have a role to play!

