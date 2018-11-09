Что такое Karavan’s Day: как столичный ТРЦ меняет традиции

У каждого есть день, когда подарки и поздравления просто необходимы, его ждут и к нему готовятся, собирают гостей и угощения и ТРЦ не исключение.

18 ноября столичный «Караван» празднует день рождения. Чем отличается обычный день от дня рождения знают все, 18 ноября узнаем, чем отличается от именин Karavan’s Day. Ведь для более чем 100 брендов, и нескольких сот тысяч людей, которые трудятся или же просто приходят за покупками каждый день– это большая дата и повод для гордости.

Именно в этот день, вся команда ТРЦ «Караван» объявляет тотальный праздник! Karavan’s Day – это супердрайвовая команда аниматоров, с умопомрачительными интерактивными развлечениями, квестами, и антиуроками, где вас ждут занимательные мастер- классы, конечно же аква- грим и insta photo – zone.

Мы не стесняемся своего возраста, ведь за время то время строительства и работы ТРЦ выросло целое поколение, которое выбирает «Караван» для встреч, развлечений и яркого шопинга, - одни словом, всегда с нами! Мы очень годимся доверием и интересом к нашим программам и брендам, поэтому приготовили специально для взрослой аудитории лавину призов, которые получит каждый, ведь остаться в стороне от наших конкурсов в Karavan’s Day просто невозможно.

Специально для Karavan’s Day будет петь NK: все самые новые хиты Насти Каменских именно в наш день рождения.

Когда: начинаем в 13.00, 18 ноября

Где: Роллердром ТРЦ «Караван» Киев.

До встречи в ТРЦ «Караван»!

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