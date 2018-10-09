Большое политическое ток-шоу Народ против возвращается на ZIK

Главное ток-шоу страны «Народ против» готовится к новому сезону. Обновленный проект в более совершенном формате зрители увидят уже в пятницу, 12 октября, в 21:30.

Информационно-политическое интерактивное ток-шоу на ZIKе готовилось к рестарту еще весной, но команда «Народа против» решила увеличить масштабы шоу и усовершенствовать формат – это требовало времени.

«Проект никуда не исчез с экранов телевизоров. Программа станет более динамичной, открытой для зрителя и максимально актуальной», – говорит генеральный продюсер телеканала ZIK и ведущая ток-шоу «Народ против» Наташа Влащенко.

В новом сезоне «Народа против» зрители познакомятся с соведущими Наташи Влащенко – «резонерами». Они будут подытоживать сказанное с разных позиций и делать выводы после каждого раунда дебатов. Кто именно будет вести ток-шоу вместе с Влащенко – зрители увидят уже 12 октября.

В обновленном формате ток-шоу сделан акцент на четкий тайминг дискуссии. Теперь приглашенные гости будут иметь только 2 раунда, чтобы доказать свою позицию зрителям, которые, в свою очередь, могут поддержать спикера или нет. Больше внимания теперь будет уделяться и вопросам, которые будут звучать от аудитории.

Кроме этого, новый сезон «Народа против» создают в собственной уникальной студии.

«Мы сделали все, чтобы обновленный формат программы «Народ против» был максимально удобным для зрителя. Четкий тайминг, грамотная модерация и аналитика. Это будет действительно высокопрофессиональная дискуссия с главными событиями недели. По моему мнению, основное отличие от других ток-шоу будет заключаться именно в этом. Для нас главное – глубина проникновения в проблему и возможность для зрителя сделать свои выводы, чтобы дальше с ними идти на выборы и участвовать в судьбоносных для страны событиях сознательно», – рассказывает ведущая ток-шоу «Народ против» Наташа Влащенко.

Напомним, премьера масштабного политического ток-шоу «Народ против» состоялась в начале сентября прошлого года. Программа выходила в эфире телеканала ZIK по пятницам в 21:30.

«Народ против» – это единственное масштабное политическое ток-шоу в Украине, главным участником которого является народ. «Народ против» – хедлайнер ZIKа, неизменный лидер по рейтинговым показателям телепросмотров среди остальных информканалов в своем слоте.