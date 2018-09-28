«Антистресс фест» поможет киевлянам преодолеть осеннюю депрессию

6 и 7 октября в Киеве состоится драйвовое мероприятие «Антистресс фест», призванный помочь киевлянам преодолеть осеннюю хандру, стресс, апатию и депрессию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает депрессию одной из самых серьезных проблем современности – уже сейчас болезнь является одной из ведущих причин нетрудоспособности в мире. Сейчас примерно у 300 000 человек по всему миру обнаруживают депрессию и у взрослых, и у детей.

"По данным министерства социальной политики на 2017 год, в Украине около 1,2 млн человек (более 3% от общего количества населения) страдает психическими расстройствами, и показатель с каждым годом растет. Более того, уже несколько лет подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе: почти 2 млн украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. Нарушенное душевное равновесие, депрессии и эмоциональная нестабильность – основные причины возникновения психических расстройств", – комментируют организаторы фестиваля.

В связи с этим, снижать уровень стресса просто необходимо для того чтобы вести здоровую жизнь

В течение фестиваля посетители смогут испытать на себе различные популярные и легальные способы стать счастливее и побороть осеннюю депрессию. Посетители смогут поработать с собственными эмоциональными состояниями, попробовать техники достижения спокойствия и релакса, получить бесплатные консультации специалистов, узнать полезную информацию и вдохновиться мотивационными лекциями спикеров на темы работы мозга, психологических состояний и прочее.

На фестивале будет много новых действенных методов для снятия стресса, о которых вы даже и не догадывались, где каждый сможет:

- побить тарелки;

- попробовать километры сладкой ваты;

- принять участие в боях подушками;

- заняться йогой и медитацией;

- получить советы от психологов;

- воссоздать свой ритм на музыкальных инструментах;

- научиться различным стилям танцев;

- побыть в "шкуре" сумоиста в бою сумо;

- снять напряжение через арт-терапию,

- креативные фотозоны;

- и многое другое для самовыражения, выхода из зоны комфорта.

Не копите в себе злость и негатив, примите решение, стряхните с себя груз негативных эмоций и идите дальше. Безвыходных ситуаций не бывает. Не бойтесь браться за новое, боясь, что у вас ничего не получится.

Где:

POCHAYNA EVENT HALL (улица Степана Бандеры, 23, станция метро Почайна, ТЦ "Gorodok Gallery")

Когда:

6-7 октября 2018 года, начало в 12:00

Детали:

Ссылка на событие

Регистрация

Билеты здесь

Стоимость билета: 200 грн

Дети до 12 лет бесплатно.

На фестивале будет действовать благотворительная активность, биение тарелок за свободную плату. Часть полученных средств будет направлена на приобретение лекарств детям, находящимся на лечении в детских специализированных больницах.