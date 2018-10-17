Александр Богуцкий о новых лидерах и ответственности выбора

Более двух миллионов телезрителей узнали, кто из сотни лидеров вошел в Топ-10 финалистов. Это два миллиона человек, которые осознали личную ответственность за формирование собственного будущего.

В четверг, 18 октября, на сайте Новых лидеров будет опубликован результат работы Отборочного комитета – полный протокол с оценкой всех ста претендентов, прошедших первый отбор из более чем 1500 участников. Наконец станут известны все баллы, рейтинги и места.

Вместе с оценками Комитета будут обнародованы критерии, которыми его члены руководствовались. Мы же дополнительно разместим на сайте проекта все выступления сотни лидеров, для того, чтобы вы могли посмотреть, проверить и сравнить решения экспертов со своим представлением о справедливости.

Но все это – только начало важнейшего голосования – голосования зрителей. Ведь впереди победа только одного Нового Лидера, которую он получит в результате СМС-выбора зрителей программы. Все как в жизни – победит тот, кто соберет большинство голосов. Пишу кто-то, поскольку еще определения более гендерно нейтральное – никто не сказал, что мы знаем, кто станет победителем более чем то, что эту победу принесут люди, которые проголосуют.

Это большая идея нашего проекта – показать ответственность не только лидеров, которые говорят и делают, но и всех, кто хочет перемен к лучшему.

Это время неравнодушия – непростой выбор между многими предложениями развлечений и часом ответственности – посмотреть, оценить программу, поведение, и проголосовать за того, кто должен уйти вперед.

Это также означает, что все кандидаты должны начать работать со сторонниками или теми, чьи голоса они могут получить уже в этот четверг. Конечно, если у кого есть план не просто принять участие, а победить. Это и есть прямой алгоритм демократии – победа ждет кого-то одного, и места для двоих там не будет.

Итак, если вы поддерживаете ответственное лидерство и готовы к ответственному гражданству – ваше время пришло. Это время – ключевые 10 минут в конце каждого эфира «Новых лидеров». А если вы не хотите влиять на выбор, то другой сценарий очевиден: не голосует ты – побеждают те, за кого проголосовали другие.

И последнее. Повлияет ли наше решение выбирать победителя проекта только прямым голосованием зрителей на решение кого-то прийти или не прийти на большие выборы в марте или потом осенью? Не сомневаюсь, что да.

Эта программа, хоть и постепенно, меняет нас, меняет страну. И хочется верить, что вместе с ежедневными действиями честных и неравнодушных – необратимо. И, конечно, один номер телефона, один голос и каждый голосует только один раз. Зато по дешевому тарифу :)