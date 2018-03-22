22 марта – всемирный День водных ресурсов

Одна из главных целей этого Дня - привлечь внимание общественности к проблеме снабжения людей питьевой водой.

Дефицит водных ресурсов

С каждым годом запасы воды истощаются. Знаете ли вы, что лишь 1% воды на планете пригоден для употребления? Вопрос дефицита качественной питьевой воды стоит сейчас остро для всех.

Кто-то ездит за город к любимым источникам. Некоторые пользуются городскими бюветами. Но природные источники, к сожалению, часто подвергаются риску загрязнения или заражения.

Все больше людей сегодня предпочитают покупать бутилированную очищенную воду. Ведь это качественно, безопасно и удобно. Вода добывается из артезианских источников, которые протекают в глубоких недрах земли. За миллионы лет она вобрала в себя множество полезных минералов и веществ, так необходимых нашему организму.

Бутилированная артезианская вода «Небесна Криниця» - не только полезная, но и очень вкусная. А качество этой воды подтверждено международным сертификатом ISO 22000 (НАССР) по безопасности пищевой продукции.

Открываем секреты производства

Потребители считают, что вода - она просто вода, ее достаточно налить в бутыль, но это не совсем так.

В честь Дня воды мы решили пригласить всех своих клиентов на виртуальный тур по производству. Мы гордимся своей компанией, и всегда открыты для людей. А сейчас приоткроем завесу, покажем и расскажем, как рождается самая вкусная и полезная вода.

Наше производство расположено в курортном городке Ворзеле – неподалеку от Киева. Здесь уникальный микроклимат, лесные массивы, богатый озоном воздух, отсутствие вредных производств. Сырье добывают из артезианской скважины, глубиной 128 метров. Там под слоем голубого мергеля залегает древний водоносный горизонт, обогащенный уникальным комплексом природных минералов.

Используя показатели анализа воды со скважины, мы настроили систему очистки воды. Многоступенчатая обработка позволяет получить мягкую питьевую воду с оптимальным содержанием минералов и микроэлементов.

Первая стадия – многоуровневая фильтрация – проходит на современном технологическом оборудовании. В результате мы избавляем воду от посторонних примесей и снижаем насыщенность полезных минералов до оптимального уровня.

Второй этап обработки – обеззараживание ультрафиолетом и стерилизация озонированием. Таким щадящим образом мы дезинфицируем воду, делаем ее абсолютно безопасной и полезной даже для малышей, при этом не используя никаких консервантов или химических реагентов.

Завершающая стадия усовершенствования воды «Небесна Криниця» - обогащение кислородом, что делает ее полезной в условиях жизни в современном мегаполисе.

Главный секрет

А напоследок раскроем главный секрет производства нашей вкусной и полезной воды.

Мы наполняем ее не только кислородом, необходимым для организма, но и благоприятной энергетикой. Известно, что вода способна хранить и переносить информацию, заложенную в процессе производства. Потому, когда мы наполняем бутыли, даем послушать им классическую музыку. Вода наполняется положительной энергетикой, которую потом приносит в ваш дом!

Выбирайте лучшее!

Компания «Небесна Криниця» организовала систему гарантий качества, которые служат подтверждением того, что клиент получил бутыль воды, произведенный именно на нашем заводе, а не фальсификат.

Это и одноразовая двухкомпонентная фирменная пробка, фирменная этикетка, маркировка датой, а также фирменный термоусадочный колпачек, который служит маркером первого открытия бутыли. Кроме этого, ежедневно проводится лабораторный контроль качества готовой продукции в независимой лаборатории и качество каждой партии подтверждается протоколом.

Бескомпромиссное качество продукции и высокий уровень сервиса – главные ценности компании.

Если вы до сих пор не нашли для себя подходящий источник питьевой воды, самое время определиться! Лучше всего заказывать доставку вкусной и полезной бутилированной воды у крупной компании-производителя с высоким уровнем сервиса и гарантированно высоким качеством продукции.

Справка

Компания «Небесна Криниця» занимается производством и доставкой бутилированной воды с 2001 года. Является лидером рынка и национальным оператором, который обслуживает более 50 тысяч домохозяйств и 10 тысяч офисов по Украине. С 2015 года компания осуществляет полноценное обеспечение клиентов оборудованием для потребления кофе и натуральным зерновым кофе.

За последние годы компания «Небесна Криниця» получила награды «Фаворит успеха» и «Качество №1» в категории доставки воды и подтвердила свои лидерские позиции на киевском рынке. Является единственным в Украине членом европейской ассоциации бутилированных вод Watercoolers Europe и членом Европейской бизнес ассоциации и Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности».

https://krinitsa.com.ua