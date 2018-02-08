15 интересных фактов о Дне святого Валентина, которые вы могли не знать

В праздник всех влюбленных у большинства людей мысли сосредоточены на романтике, приятных мелочах и подарках. Но День Валентина – это не только милые красные открытки в форме сердечек.

Иногда все же полезно немного абстрагироваться от амурной эйфории и узнать кое-что новое и незнакомое о Дне святого Валентина.

HB Style предлагает 15 самых интересных фактов, которые расскажут об этой дате больше.

1. День Святого Валентина - это не только день влюбленных. 14 февраля празднуют Международный день дарения книг, День компьютерщика, начало Великого поста у западных христиан, день основания YouTube и День душевного здоровья. В этот день немцы украшают лечебницы алыми лентами, а в часовнях проводят Богослужение.

2. Валентин - один из первых христианских проповедников. Он тайно венчал военных, которым римский император Юлий Клавдий ІІ не разрешал жениться. Потому что армия испытывала недостаток солдат, а это мешало воинствующему императору воплотить в жизнь свои планы. После этого Валентина взяли под стражу, а впоследствии и казнили 14 февраля.

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3. Автор первой валентинки - французский герцог Карл Орлеанский, который в 1415 году сидел в тюрьме, в одиночной камере. Именно там он решил бороться со скукой путем написания любовных посланий жене. И по сей день все желающие могут в этом убедиться - записка хранится в Британском музее.

4. Самая дорогая валентинка была сделана по заказу Аристотеля Онассиса и состояла она из чистого золота, изумрудов и бриллиантов. Упаковка подарка была не менее роскошной - Онассис велел завернуть валентинку в норковую шубу. Так греческий миллиардер выразил свои чувства к возлюбленной - оперной диве Марии Каллас. Стоимость валентинки составляла примерно $300 000 по ценам 60-х годов.

5. В ХIХ столетии психиатры прописывали шоколад своим пациентам, страдающим от неразделенной любви. Так Ричард Калбури придумал первую коробку шоколадных конфет.

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6. Самая всеохватывающая валентинка была создана на пешеходном переходе в Чэнду в Китае. Это признание в любви было адресовано всем жителям города, а их ни много ни мало – 14 миллионов, не считая туристов.

7. По количеству продаж валентинки стоят на втором месте по популярности после рождественских открыток. Чаще всего открытки для второй половинки покупают женщины.

8. Большая часть валентинок анонимна, написана справа налево или левой рукой и не имеет обратного адреса. Все это лишь прибавляет загадочности.

9. Оказывается, для животных День святого Валентина тоже праздник. Ежегодно в этот день более девяти миллионов человек приобретают подарки для своих домашних питомцев.

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10. Количество роз, которые вы дарите любимому человеку в День святого Валентина, также имеет особое значение. В Тайване мужчины выражают свои чувства исключительно при помощи цветов и только роз. Одна роза означает знак внимания и поздравление, две розы означают извинения, 12 роз - предложение о браке, 36 роз – признание истинной любви, а сто роз – предложение руки и сердца.

11. Необычный способ признаться в любви - подарить помидор. Когда-то во Франции его называли "помм деамур" - яблоко любви. Такое прозвище томат получил неспроста, так как страстные французы верили, что помидор умеет говорить на языке любви. Томат всегда был символом человеческого сердца. Есть даже некоторые сорта, по форме напоминающие сердечко. Существует поверье, что если из таких помидор приготовить салат и накормить им своего возлюбленного, то он потеряет голову от любви.

12. Именно в День святого Валентина происходит больше всего предложений руки и сердца.

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13. В Саудовской Аравии празднование Дня влюбленных находится под строгим запретом, поскольку это пропагандирует сексуальную распущенность. А за его празднование налагаются большие штрафы.

14. В Корее люди без пары, которые не получили подарка на День святого Валентина, идут в ресторан для одиноких и едят там черную лапшу, чтобы оплакать свое одиночество.

15. В Голландии в этот день женщина может подойти к понравившемуся ей мужчине и предложить взять ее в жены. Если мужчина отказывает, то он должен подарить ей взамен шелковое платье. А в Канаде за отказ своей девушке мужчине могут выписать штраф или посадить за решетку.

Автор: Дина Стогнева

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