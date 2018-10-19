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14 ноября Камтугеза на радио ROKS празднует 9-летие

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14 ноября Камтугеза на радио ROKS празднует 9-летие

Это уникальное шоу пройдет в столичном клубе Atlas. Ведущие программы Соня Сотник и Сергей Кузин выйдут на сцену в пижамах, а зрители смогут сфотографироваться с ними прямо в постели.

Это будет своеобразная репетиция первого юбилея, который Соня и Сергей отметят в следующем году.

На сцену клуба Atlas вместе с любимыми рок-ведущими поднимутся и те, чьи голоса украинские радиослушатели слышат каждое утро, -ТНМК, Нумер482, Motor'rolla, Riffmaster.

Для гостей праздника — конкурсы, специальные коктейли на баре от Сони и Кузина, а также атмосфера, которую слушатели радио ROKS ждут каждый год. И в этот раз она снова будет фантастической!

14 ноября, клуб Атлас, 19.00.

Продажа билетов тут - https://kiev.ticketsbox.com

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