14 ноября Камтугеза на радио ROKS празднует 9-летие

Это уникальное шоу пройдет в столичном клубе Atlas. Ведущие программы Соня Сотник и Сергей Кузин выйдут на сцену в пижамах, а зрители смогут сфотографироваться с ними прямо в постели.
Это будет своеобразная репетиция первого юбилея, который Соня и Сергей отметят в следующем году.
На сцену клуба Atlas вместе с любимыми рок-ведущими поднимутся и те, чьи голоса украинские радиослушатели слышат каждое утро, -ТНМК, Нумер482, Motor'rolla, Riffmaster.
Для гостей праздника — конкурсы, специальные коктейли на баре от Сони и Кузина, а также атмосфера, которую слушатели радио ROKS ждут каждый год. И в этот раз она снова будет фантастической!
14 ноября, клуб Атлас, 19.00.
Продажа билетов тут - https://kiev.ticketsbox.com
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования