Стали известны имена победителей рейтинга ТОП-100 блогеров от Фактов ICTV

Рейтинг ТОП-100 блогеров, который Факты ICTV проводят уже в четвертый раз,

Победителем рейтинга ТОП-100 блогеров, который Факты ICTV проводят уже в четвертый раз, стал блогер из Полтавы Андрей Карпов. Автору канала Вата Шоу на YouTube украинцы отдали наибольшее количество голосов. В категории Народный выбор лидером стал YouTube-блогер Виктор Литовченко, ведущий шоу ВАТА TV.

В своем блоге на YouTube Андрей Карпов записывает разговоры с русскими в чат-рулетке. Сейчас на его канале больше 137 тысяч подписчиков. Кроме того, полтавчанин занимается волонтерской работой для тех, кто находится в зоне АТО. Во время голосования на сайте Фактов он получил 17 861 голосов. Кстати, Андрей уже участвовал в ежегодном голосовании за лучшего автора украинского сегмента Интернета. В прошлом году он получил звание лучшего блогера в категории Народный выбор.

Андрей Карпов

– Конечно, это важно для меня. Отличный шанс получить бесплатный пиар для Вата Шоу. Почувствовать бешеную поддержку зрителей и победить коллег с большим отрывом по количеству голосов тоже было приятно, – поделился своими впечатлениями Андрей Карпов.

Виктор Литовченко, которого Интернет-пользователи выдвинули на звание Народного блогера, также поделился впечатлениями от победы в рейтинге:

– Впечатления, само собой, меня переполняют. Как-никак, самый «народный»... Считаю это архипочетным и чрезвычайно стимулирующим фактором для дальнейшего развития своего проекта, для которого это дополнительный знак качества и подтверждение, что мы на правильном пути. Будем «долбить эту скалу» дальше!

Виктор Литовченко

Оксана Гутцайт, ведущая новостей «Факты» на ICTV, уже поздравила победителей рейтинга и поделилась, что сотню лучших блоггеров ждет масштабное мероприятие от Фактов ICTV:

– Я поздравляю победителей рейтинга! Действительно, украинцы выбрали лучших – тех, к чьим словам они прислушиваются. Из года в год эти блогеры пользуются доверием зрителей, а это лучшее доказательство того, что они относятся к своей работе ответственно. В целом для блогеров, по моему мнению, главное – это тщательная проверка информации и достоверность фактов!

В категории ТОП-100 блогеров второе место занял прошлогодний победитель – Олег Пономарь. Автор, блогер и политический деятель получил 4160 голоса. Елена Монова заняла третье место, получив 3107 голоса. Блогер не боится затрагивать различные политические темы в своих постах на Facebook.

Второе место в категории Народный блогер занял Андрей Луганский с 11636 голосами. За его YouTube-каналом «Андрей Луганский 2» следит 60436 подписчиков. Блогер ведет канал, посвященный борьбе с российской пропагандой. Третье место занял YouTube-блогер Евгений Вольнов – 4722 голоса.

В целом голосования продолжалось 30 дней – с 1 по 30 сентября. Рейтинг собрал 157 932 голоса читателей. Среди них 82 310 голоса в категории ТОП-100 блогеров и 75 622 голоса в категории Народный выбор. В рейтинг вошли 167 блогеров, среди которых 122 мужчины и 45 женщин.