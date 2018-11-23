Максим Бородин рассказал, почему именно ему украинцы отдали свои голоса в проекте «Новые лидеры»

Ровно неделю назад закончился национальный телепроект «Новые лидеры», который заинтриговал украинцев и заставил поверить в то, что Украина полна амбициозных целеустремленных людей, готовых менять будущее страны. Проект вызвал бурную дискуссию: кто-то верил, что «Новые лидеры» – это глоток свежего воздуха, а кто-то с недоверием наблюдал за схваткой сначала сотни, а потом и десяти лидеров. А бороться было за что – ведь победитель в конце концов получает миллион гривен на реализацию своей идеи.

По результатам зрительского голосования победил Максим Бородин – активист и депутат Мариупольского горсовета, который борется за право людей дышать чистым воздухом в промышленных городах. Мы пообщались с Максимом буквально на следующий день после победы и узнали его планы и мысли по поводу многих важных для украинцев вопросов.

Я очень рад, что «Новым лидерам» удалось не только не скатиться в треш-шоу, но и задать новый уровень качества для социально-политических телевизионных проектов

Максим, расскажите о победе в проекте. Почему именно вам украинцы отдали свои голоса?

– Конечно, я надеялся, что наш проект победит. В большей мере его поддержали потому, что он наиболее практический и понятный зрителю. «Борьба с экологическим загрязнением промышленных городов Украины» – не абстрактная концепция, а конкретная стратегия, как с одной стороны максимально усилить возможности мариупольских активистов, а с другой – как противостоять гигантам промышленного загрязнения. Были прописаны ясные причинно-следственные связи: почему мы хотим приобрести определенные приборы для измерения уровня загрязнения, и что из этого получится.

Ваш проект победил с большим отрывом от конкурентов – почти в два раза (45.68% против 27.15% и 27.17%). Как думаете, откуда такой интерес украинцев к вопросу экологии?

– Думаю, что за наш проект в первую очередь отдали свои голоса те украинцы, которые живут в промышленно загрязненных городах – Мариуполь, Кривой Рог, Днепр, Запорожье. Для них проблема экологии – не просто громкие слова, а повседневная реальность. У людей нет другого места жизни, зато есть дети, которые болеют аллергиями и бронхитами. Возможно, для других городов это не так актуально. Но нам удалось мобилизовать такую поддержку, потому что для людей вопрос стоит остро.

Мы уже давно работаем над вопросом экологического загрязнения и рассказываем жителям, какие последствия это несет. Проблема промышленных городов в том, что люди привыкают жить под трубой. Они просто перестают обращать внимание и связывать свои проблемы со здоровьем с уровнем токсичных выбросов. Действительно, на первый взгляд их воздействие незаметно и уловить прямую связь между экологическими факторами и смертностью населения довольно сложно. Тем не менее, люди умирают постоянно – от онкологии, болезней сердца, нарушения работы иммунной системы. Тема онкологии, к сожалению, для меня близка, так как мои бабушка, дедушка и дядя, прожив всю свою жизнь рядом с заводом «Азовсталь», умерли именно от этой болезни. Так же и дядя жены, который всю жизнь проработал на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. От этого невозможно спрятаться – ни высокими зарплатами, ни громкими фразами.

Мы часто слышали от критиков, что «Новые лидеры» – политический проект, созданный «под выборы». Что вы думаете об этом?

– Во первых, проект показал всем зрителям, что в нем нет места махинациям и обману. Я очень рад, что «Новым лидерам» удалось не только не скатиться в треш-шоу, но и задать новый уровень качества для социально-политических телевизионных проектов. А во вторых, к сожалению, в Украине бытует мнение, что политика – это грязно, это плохо, это только популизм. Нет, политика – это системная работа перед избирателем. Если ты взял на себя какие-то обязательства и если ты их исполняешь – тебя поддерживают. Не исполняешь – тебя не избирают в следующий раз. Так это работает в демократических странах и так должно быть и в Украине.

Мы выступаем не за закрытие предприятий, а за модернизацию, внедрение новых технологий

Что планируете делать теперь, когда закончился полугодичный марафон проекта?

– В первую очередь планируем закупить сертифицированные приборы для измерения загрязнения воздуха (пыль, CO, NOx, H2S, формальдегид, фенол) для Запорожья и Кривого Рога, а также камеры для фиксации происходящего. Все это будет максимально открыто и прозрачно, чтобы не было спекуляций. Мы уже собирали деньги на один из первых измерительных приборов, который был куплен. Наша общественная организация делала отдельный счет и мы полностью детально отчитывались за каждую гривну. Ведь выиграв миллион гривен на реализацию проекта, мы выиграли и огромную ответственность перед украинцами.

Далее мы планируем продолжать работу над законодательными изменениями в экологической сфере. Систематическое публичное давление на загрязнителей, давление на чиновников путем формирования сознательного общества – это наш путь к решению проблемы экстремального загрязнения окружающей среды. Как показывает практика европейских активистов, когда есть системное давление, регулярно проводятся общественные кампании, показывающие, что это касается каждого, изменения действительно происходят. Важно сделать так, чтобы загрязнитель на деле нес ответственность за сверхнормативные выбросы. Потому что мы живем сегодня, мы не можем ждать 5 или 10 лет.

Мы выступаем не за закрытие предприятий, а за модернизацию, внедрение новых технологий. Это все возможно, вопрос только в стоимости и желании владельцев. Когда будет создано общественное мнение на местах, тогда и политикам придётся к нему прислушиваться. Это реально и процессы уже идут и на «Азовстали», и на «Иллича».

Для нас политика – это инструмент, а не самоцель

Что вам дало участие в проекте? Вы получили поддержку или наоборот, столкнулись с негативом?

– Благодаря проекту тема экологии вышла на всеукраинский уровень, ведь она касается не только промышленных городов. Если будет разработана нормальная система мониторинга, если на местах активисты станут дополнительной системой контроля, то экологическая ситуация качественно изменится. Негатива тоже хватает. Он не мог не появиться, учитывая наше долгое противостояние с крупным бизнесом. Это нормально – система сопротивляется. Это говорит о том, что у нас есть реальная проблема. Сейчас важно признать факт ее наличия, понять и оценить, насколько она глобальна и дальше выбирать стратегию борьбы.

У вас есть поддержка государственных институций?

– Да, есть положительный опыт общения с Министерством здравоохранения, с командой Ульяны Супрун. Впервые за все время команда МОЗа реально знает о проблемах Мариуполя, и мы сейчас начали плотный диалог касательно лабораторного контроля. Для нас политика – это инструмент, а не самоцель. Пока государственные органы нам помогают – мы партнеры. Как только наша работа саботируется – мы публично занимаем оппозиционную позицию. Но это не говорит о том, что мы не можем взаимодействовать.

Как вы изменились за время проекта?

– Глобально мое мировоззрение не поменялось, но оно еще сильнее укрепилось в том, что очень важно делать свою работу и заниматься тем, во что веришь. Когда ты долго, системно и с душой занимаешься любимым делом, рано или поздно это даст результат. Для меня выигрыш на проекте не был самоцелью. Это было осознанное желание с пониманием для чего и как я буду действовать дальше. Для меня было важно показать на всю Украину, что такая проблема существует. Я, как и раньше считаю, что самое важное – быть последовательным и ответственным перед людьми. Сложно было выиграть миллион, но еще сложнее теперь будет не разочаровать людей в том, что их поддержка была не зря. Ведь оборвать доверие людей необдуманным шагом очень легко.