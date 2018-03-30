Вербное воскресенье 2018: история и традиции праздника

В этом году Вербное воскресенье припадает на 1 апреля

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – христианский праздник, который отмечают в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста.

В этом году Вербное воскресенье припадает на 1 апреля. Этот день посвящен торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим, описанному во всех четырех Евангелиях.

Согласно Евангелиям, когда Иисус прибыл в Иерусалим верхом на ослице, его встречала ликующая толпа, которая приветствовала его пальмовыми ветвями. Люди встречали Иисуса криками "Осанна!", как обычно обращались только к царю. Причиной такой радости было чудо, совершенное Иисусом накануне: он воскресил Лазаря и доказал, что может называться Сыном Божьим.

© Pietro Lorenzetti, 1320

Христиане заменили пальмовые ветви вербой. Традиционно с Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста. В этот праздник верующие посещают церковные службы и святять веточки вербы. Считается, что верба – символ весны и новой жизни, веточки именно этого дерева защищают дом от болезней, бедности, пожаров, наводнений и других неприятностей.

Народные обычаи на Вербное воскресенье таковы: если после богослужения встретить человека, которого не было в церки, его нужно шутя ударить веточкой освященной вербы и сказать:

"Не я б'ю - верба б'є,

За тиждень Великдень,

Недалечке червоне яєчко!"

Молодые парни и девушки по традиции бьются святой вербой возле церкви и по дороге домой, при этом они весело выкрикивают:

"Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!"

© Pixabay

Вербное воскресенье: что нельзя делать

В этот день нельзя убирать, готовить, шить и выполнять другую физическую работу;

Нельзя отдаваться развлечениям, посещать увеселительные заведения;

В этот праздник запрещенно употреблять алкоголь;

Как и в другие дни Великого поста, нельзя есть продукты животного происхождения (можно только рыбу);

Нельзя ссориться и отказывать в просьбах.

Приметы на Вербное воскресенье 2018

В древности верили, что какой ветер дует в Вербное воскресение, такой будет и в течение лета;

Если погода теплая и ясная, будет богатый урожай фруктов;

Если в тесто для печенья или пирогов добавить почки вербы, все, кто попробует выпечку, станут здоровее;

Если в этот день посадить комнатное растение, оно привлечет в вашу жизнь богатство.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook