В столице пройдет двухдневный фестиваль вина и еды Kyiv Wine 2018

В начале лета в Киеве пройдет фестиваль вина и еды

2 и 3 июня в Киеве состоится Kyiv Wine 2018 – фестиваль вина и еды, который уже несколько лет радует любителей качественного алкоголя и вкусных блюд.

В этом году посетителей фестиваля ждет большая новая площадка, дегустация огромного ассортимента вин, и абсолютно новый формат Food Market со специально разработанным меню от лучших локальных шефов и гостей из Европы.

Место проведения – территория бывшего завода Тетра-Пак, который находится в центральной части города на ул. Межигорской, 82. На двух гектарах здесь разместится самый большой винный фестиваль Украины.

Допис, поширений kyiv wine (@kyivwine) 28 Бер 2018 р. о 12:54 PDT

Фокус первого дня фестиваля – вино. И впервые вина можно будет пробовать безлимитно. Количество порций ограничивается только вашим желанием и наличием позиций. Те, кто придут 2 июня, смогут познакомиться с 70 виноделами со всего мира, рекордным для Украины количеством поставщиков, большинство из которых посетят Украину впервые.

Италия, Франция, Германия, Австрия, Грузия, Австралия, ЮАР, США, Испания, Португалия, Новая Зеландия, Австралия представят около 500 тихих, игристых и крепленых вин: от легких, минеральных, фруктовых до насыщенных, структурных, полнотелых вин. А еще необычные оранжевые, органические и биодинамические вина. Зона будет открыта только в первый день.

Допис, поширений kyiv wine (@kyivwine) 10 Кві 2018 р. о 1:38 PDT

Оба дня на Kyiv Wine будет действовать Food Market. 20 точек с исключительно вкусной и здоровой едой. Большая часть меню будет монопродуктовым. Тар-тар бар, дикий лосось из Аляски, тунатека, полноценные вегетарианские точки с авокадо и фреш-продуктами во главе меню, португальский осьминог и сардины с бокалом белого. Здесь можно будет найти все то же самое, что и на улицах Берлина, Барселоны, Лондона и Нью-Йорка.

Отдельный пункт, ради которого стоит приехать на фестиваль – эногастрономические ивенты. Гала-ужин накануне фестиваля, длинный обед, ужины от знаковых ресторанов с приглашенными европейскими и американскими шефами, мастер-классы по грилю камадо, открытая площадка для гастрономических встреч в общедоступной зоне Food Market.

Допис, поширений kyiv wine (@kyivwine) 30 Бер 2018 р. о 9:34 PDT

Гостей фестиваля также ждут зеленая релакс-зона, зона бесплатных мастер-классов, детская зона, арт-пространство, живая музыка и масса других развлечений.

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