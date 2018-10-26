В ожидании Хэллоуина. 13 фактов, которые мы не знали о ведьмах

Хэллоуин не единственная ночь в году, которую отмечают ведьмы.

Октябрь, который завершается Хэллоуином, также известен, как сезон ведьм. Хэллоуин отмечают во всем современном мире 31 октября в канун Дня всех святых.

Вы думает, что знаем о ведьмах все, раз читали и смотрели Волшебник страны Оз и Гарри Поттера, которые отмечают все стереотипы о ведьмах – кожа зеленого цвета, вместо шляп – колпаки с широкими полями, крючковатые ногти красного цвета – все это скорее выдумки. Издание Popsugar. опубликовало 13 необычных фактов о ведьмах из Энциклопедии колдовства: Волшебный мир от А до Я, автор которой ворожея по профессии, современная ведьма и писательница Юдика Илльс. В своей книге она исследует историю и загадки ведьм.

Факт 1. Хэллоуин не единственная ночь в году, которую отмечают ведьмы.

Другие ведьмины праздники – Белтейн (кельтский праздник знаменующий начало лета), Вальпургиева ночь (языческий праздник), а также Праздник середины лета – 24 июня.

Факт 2. В Швеции Пасха ассоциируется с ведьмами.

В глубоком прошлом в предпасхальные дни ведьмы Швеции слетались в горы на шабаши. Теперь в эти дни дети наряжаются в костюмы ведьм, разгуливают по улицам, стучаться в двери и просят у хозяев угощения.

Факт 3. Ведьмой может оказаться человек любого размера, возраста, цвета, национальности и даже пола.

В мире существовало много могущественных ведьм мужского пола, хотя с ведемскими занятиями все-таки больше ассоциируют женщин.

Фото: unsplash / Rhett Wesley

Факт 4. Ведьмы могут исполнять самые разные роли.

Они предпочитают не сколько пугать, сколько оказывать услуги. Ведьмы по всему миру участвуют во всех видах человеческой деятельности: от исцеления и гадания до заклинания и духовного руководства.

Факт 5. Не все ведьмы ворожеи, хотя многие из них все-таки таковыми являются.

Есть ведьмы-атеисты, но есть ведьмы, исповедующие христианство, иудаизм, буддизм и другие известные религиозные течения.

Факт 6. Хотя много ведьм следуют древним традициям, но есть множество современных ведьм.

Ведьмы, предпочитающие современные технологии, используют компьютеры и другие технологии в качестве колдовских инструментов. Один из вымышленных примеров таких ведьм – Дженни Календарь из фильма Баффи – истребительница вампиров.

Факты 7. Факт о том, что ведьмы живут в лесу – это сказки. Ведьмы социальные существа и живут в больших городах.

На гламурных городских ведьм можно посмотреть в фильме «Звонок, книга и свеча», в котором Ким Новак играет роль волшебницы из Гринвич-Виллидж и у нее потрясающий ультрамодный гардероб.

Фото: Unsplash / Joshua Newton

Факт 8. Злая ведьма – это стереотип.

Сказки рассказывают о злых ведьмах, но на самом деле это ведьмы страдали, преследуемые обыкновенными людьми. Это продолжается и сегодня.

Факт 9. У ведьм много помощников, и это не всегда черные кошки.

Ведьм часто сопровождают собаки, хорьки, кролики и змеи. У знаменитой британской ведьмы и астролога Сибил Лик жила галка Хот Фут Джексон и удав Мисс Сашима.

Факт 10. Ведьмы поклоняются.

Среди самых известных богинь, которым поклоняются ведьмы – Геката (древнегреческая богиня лунного света, преисподней, всего таинственного, магии и колдовства), Диана (богиня растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия, родовспомогательница, олицетворение Луны), Лилит (в каббалистической теории первая жена Адама) и Фрея (в германо-скандинавской мифологии богиня любви и войны, жительница Асгарда).

Факт 11. В честь богини ведьм Цирцея (волшебница, дочь Гелиоса и Персеи) был поставлен первый балет в 1581.

Екатерина де Медичи, мать французского короля и сама предполагаемая волшебница, содержала театр Потешный королевский балет, первой балетной постановкой которого стало шестичасовое представление с танцами, песнями и сложными декорациями, и посвящалось оно Цирцее.

Фото: Unsplash / @jessicamaephotographyga

Факт 12. Ведьмы ассоциировались с танцами.

Вальс – это танец, который танцевали ведьмы на своих тайных собраниях в 16-м веке.

Когда из тайных залов вальс перекочевал в светские салоны, разразился громкий скандал.

Факт 13. Первый западный роман назван в честь ведьмы.

Селестина - первый опубликованный в Испании роман, также он считается первым плутовским романом, опубликованным на западе, назван в честь его главной героини ведьмы Селестины. Роман, опубликованный в самый разгар бесчинств испанской инквизиции, подтрунивает над дворянством, выражая сочувствие ведьмам, проститутка и женщинам из бедного сословия.

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