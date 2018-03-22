В Мыстецьком арсенале покажут бельгийский театр виртуальной реальности CREW

В столичном музейном комплексе Мистецький арсенал представят бельгийский инновационный VR-театр CREW, который создает художественную реальность на грани театра, науки и новых медиа.

Бельгийская творческая группа CREW была основана в 1991 году в Брюсселе Эриком Йорисом. В иммерсивных спектаклях Сrew зритель всегда находится внутри действа, испытывая инновационный потенциал интерактивных технологий.

С 23 по 25 марта в Киеве театр представит несколько своих разработок - Cape и Hands-On Hamlet.

Cape (Computer Assisted Personal Environment) – это новый опыт переноса зрителя внутрь реальности фильма/спектакля. С помощью авторской разработки, состоящей из очков виртуальной реальности, трекеров и наушников, зрители на 20 минут оказываются в "самом сердце" постановки.

Эксперимент Hands-On Hamlet – это демонстрация фрагментов работы над пьесой Гамлет Шекспира в виртуальной реальности. Команда продемонстрирует два подхода к интерпретации текста и возможности применения VR в работе с театральным текстом.

Кроме того, художественный руководитель коллектива CREW Эрик Йорис и креативный директор Валери где Смедт прочитают лекции о мировоззренческих трансформациях, которые происходят благодаря новым технологиям, и о междисциплинарном подходе в исследовании новой среды, в которой живет современный человек.

Бельгийский театр CREW неоднократно демонстрировал свои уникальные разработки с использованием гибридных художественных форм в самых разнообразных пространствах: на фестивалях перформативного искусства, визуального искусства, крупных массовых мероприятиях и научных конференциях. Этот коллектив объездил почти все континенты, включая Европу, Китай, Канаду и США. В этом году художники приедут и в Киев.

С расписанием событий, которые предложит украинскому зрителю театр CREW, можно ознакомиться на сайте Мыстецього арсенала.

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