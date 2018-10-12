Покрова 2018. Где и как отпраздновать

Праздник Покровы Пресвятой Богородицы 14 октября совпадает еще с двумя праздниками – Днем украинского козацтва и Днем защитника отечества. В этом году Украина получила один дополнительный выходной день – 15 октября. Как и где провести выходные, удачно совпавшие с бабьим летом.

Пирогово

Когда и где: 14 октября, экспозиция Карпаты

Покрова в этом году отмечают в Карпатах, экспозиции на территории Пирогово, где расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1792 году и привезенная из села Канора Закарпатской области. Храм в этот день отмечает свое 226-летие! На полдень здесь назначена Архиерийская Божественная Литургия, а затем молитва за воинов АТО и Украины. У праздника – благотворительная цель. С аукциона будут проданы гончарные изделия, на деньги от которого выполнят работы по громоотведению и заземлению Храма. Также гостей ждут блюда закарпатской кухни, бограч и кулеш. А в самом Пирогово пройдет концерт.

Церковь Покровы Пресвятой Богородицы из села Канора. Фото facebook

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь

Когда и где: 13 – 15 октября, город Копачев, Киевская обл.

Костюмированное и театрализованное путешествие во времени в эпоху князя Святослава Храброго. 13 и 14 октября гостей приглашают принять участие в торжественном шествии к Васильевской церкви в Овруче, построенной Рюриком Ростиславовичем в 1190 году, где будет проходить молебен за Украину. Затем запланированы выступления конно-трюкового театра, театрализованные постановки, выступления народных коллективов. И стать свидетелями неверотяно яркого зрелища - турнира по средневековому бою Витязь Киевского Детинца.

Рыцарский турнир. Фото Парк Киевская Русь

Музей живой природы Мамаева Слобода

Когда и где: 13 – 15 октября

Мамаева Слобода – место, которое просто must visit в эти дни, здесь просто не могут проигнорировать праздник, который украинские козаки считали одним из главных праздников в году. Здесь находится настоящая козацкая трехэтажная церковь в честь Покровы Пресвятой богородицы, где пройдет праздничная служба. Традиционно музей предлагает прогуляться по улочкам Слободы, покататься верхом, пострелять из лука, угоститься козацким кулешом из казана, посмотреть конное шоу и принять участие в мастер-классе по пению «Ой, вернися Сагайдачний».

Фото: facebook

Музей Ивана Гончара

Когда и где: 14 октября

Музей приглашает на Кобзарско-лирницкая Покрова – ежегодный фестиваль, призванный почтить память и воспеть славу борцов за волю Украины разных исторических эпох. Традиция кобзарско-лирницких собраний очень давняя. В каждом полковом и сотенном городке были свои бандуристы и кобзари. Фестиваль соберует кобзарей Киева, Харькова и Львова.

Парк Феофания

Когда и где: 13 – 15 октября

Парк Феофания порадует гостей золотым Бабьим летом и театрализованными козацкими забавами. Покрова – радостный праздник, почему бы не позволить себе повеселиться: принять участие в боях в мешках, поводить хороводы вокруг праздничного костра, послушать фольклорные коллективы, научиться секретам народных промыслов на мастер-классах, а также выпить кофе или травяной чай под открытым небом, полакомиться блюдами украинской кухни.

фото unsplash / Stephen Ellis