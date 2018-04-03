Пасха 2018: история и традиции праздника

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – древнейший и самый важный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа.

Из года в год дата Пасхи исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает праздник плавающим. В этом году Пасха припадает на 1 апреля в западном христианстве и на 8 апреля – в восточном.

Пасха: история праздника

Праздник в честь Воскресения Бога и прихода весны существовал у разных народов задолго до возникновения христианства. Весной египтяне устраивали гуляния в честь воскресения бога Осириса, в Древней Греции прославляли богиню плодородия Деметру, а древние кельты поклонялись богине весны Остаре, прзаднуя пробуждение природы крашеными яйцами и маленькими пшеничными булочками, что очень похоже на наши пасхальные традиции.

Более пяти тысяч лет назад иудейские племена отмечали Пасху как праздник отела скота, затем этот день связывали с началом сбора урожая, а еще позже – праздновали освобождение еврейского народа из египетского рабства. Когда Моисей вывел евреев из Египта, весенний праздник назвали Пасхой, что означает "избавление".

И если в иудейской традиции Пасха означает освобождение от рабства и обретение земли обетованной, то в христианстве праздник наполнился иным смыслом – радостью воскресения Иисуса Христа, обретением вечной жизни благодаря вере Спасителя, победой света над тьмой.

Допис, поширений Ирина Хомец (@tvorcheskaya_masterskaya_irina) 3 Кві 2018 р. о 2:30 PDT

Традиции Пасхи

К Пасхе верующие готовятся в течение семи недель Великого Поста. Это один из наиболее строгих постов в году. Иисус провел в пустыне 40 дней, поэтому именно столько времени длится пост. Люди верят, что в эти дни человеческая душа должна почтить те страдания, которые пережил Иисус Христос. В течение Великого Поста верующие отказываются от того, что всецело их поглощает и удаляет от Господа, очищают тело и душу, каются, молятся и становятся ближе в Богу.

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстная Седмица. Особенно важными считаются последние три дня перед Пасхой – Великие четверг, пятница и суббота. В каждый из этих дней на церковных службах читаются отрывки из Евангелия, повествующие о страданиях Христа.

Страстный Четверг – это день, когда Иисус вместе со своими учениками во время Тайной Вечери разделил последнюю трапезу. Также его называют Чистым Четвергом. Верующие в этот день стараются исповедаться и причаститься. Наряду с очищением души в четверг перед Пасхой принято очищать и окружающее пространство. В этот день устраивают генеральную уборку, выбрасывают ненужные вещи, стирали одежду и вымывают посуду. Также в Чистый четверг принято готовить еду, красить яйца и печь пасхальные куличи. Важно, чтобы пасхальные лакомства были приготовлены с чистыми, добрыми помыслами.

Допис, поширений Tanya???? (@tany_pp69) 2 Кві 2018 р. о 5:54 PDT

Страстная Пятница – самый строгий и самый скорбный день Великого поста. В пятницу верующим стоит воздерживаться от принятия пищи до совершения церковного обряда выноса Плащаницы – куска ткани, в которую было завернуто тело Христа после снятия с креста. После данного обряда можно есть только хлеб и пить только воду.

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Великая Суббота – последний день перед Пасхой. Для христиан это и скорбный, и радостный день: Иисус Христос еще лежит во гробе, но все уже наполнено предпасхальной радостью его Воскресения. Отметим, что в этом году Великая Суббота совпала с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечают 7 апреля.

Празднование Пасхи

Пасхальная Служба Божья длитя всю ночь. Ее торжественный момент наступает в полночь, когда священник извещает "Христос воскрес!", а все присутствующие отвечают "Воистину воскрес!". После службы начинается процесс освящения обрядовых пасхальных блюд: куличей, яиц, мяса, колбас, масла, рыбы и других блюд. Хозяйки приносят на освящение красивые корзины с продуктами, украшенные вышитыми полотенцами и свечами. После этого верующие расходятся по домам и начинают "разговляться".

За праздничным столом на Пасху собирается вся семья. В первую очередь, разговляются пасхальными яйцами. Затем все пробуют по кусочку кулича и лакомятся остальными блюдами, которые стоят на столе.

Допис, поширений Olga (@o_alexandrova) 31 Бер 2018 р. о 9:21 PDT

После застолья по традиции молодешь шла под церковь и устраивала пасхальные забавы – пела веснянки, устраивала игры, водила хороводы и радовалась празднику и весне. Считается, что на Пасху все обязательно должны веселиться. А кто в этот день будет грустить, того ждет неудачный год.

Также на Пасху принято ходить в гости к соседям, друзьям и родственникам, христосоваться и обмениваться пасхальными угощениями: пасками, яйцами, пирогами и другими блюдами.

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