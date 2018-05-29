Книжный Арсенал 2018. Семь событий, которые нельзя пропустить

В этом году Книжный Арсенал подготовил много интересного

VIII Международный фестиваль Книжный Арсенал будет проходить с 30 мая по 3 июня. Неизменным местом проведения фестиваля станет культурно-художественный и музейный комплекс Мыстецький Арсенал.

В рамках Книжного Арсенала соберутся около 200 украинских писателей и 100 гостей из 31 страны мира. Одно из главных интеллектуальных событий страны объединяет литературу и искусство. Более 150 издательств и нишевых проектов представят свои лучшие новинки, а дизайнеры, иллюстраторы и художники – выставочные проекты.

Темой Книжного Арсенала в этом году станет "Проект будущего". Если в прошлые годы на фестивале говорили о литературе во время войны, а также о смехе во времена кризиса, то в этом году кураторская команда фестиваля предлагает заглянуть в будущее и узнать, о чем человечество мечтает дальше, каким будет будущий мировой порядок, какие шансы у демократии перед лицом гибридных вызовов, как противостоять дегуманизации во времена перемен и способны ли современные технологии создать сверхчеловека.

Посетителей фестиваля ждут увлекательные дискуссии, презентации, чтения, концерты, лекции и творческие встречи. С полной программой Книжного Арсенала 2018 можно ознакомиться на сайте Мыстецького Арсенала. НВ STYLE предлагает читателям ознакомиться с семью событиями Книжного Арсенала, которые нельзя пропустить.

Встреча с автором песен Бьорк - Сйоном



Где и когда: 30 мая в 16:00 и 31 мая в 18:00, кафе Европа

30 мая Сйон представит свою новую книгу Дитя земли, а 31 мая – примет участие в дискуссии "Стихи как lyrics: когда стихи становятся музыкальными композициями".

В рамках презентации книги исландского писателя Сйона Дитя Земли состоится дискуссия под названием "Мифы о будущем". Сйон Сигурдссон, или просто Сйон – известный исландский поэт, писатель, сценарист и актер, наиболее популярный в мире как автор стихов к песням Бьорк. Вместе с певицей, а также режиссером Ларсом фон Триером Сйон был номинирован на Оскар за работу над фильмом Танцующая в темноте.

На Книжном Арсенале в Киеве Сйон расскажет о сотрудничестве с одной из самых неординарных певиц современности и представит свой роман-притчу Дитя земли, который уже опубликован в украинском переводе.

Сйон © Jóhann Páll Valdimarsson

Презентация книги Найдорожча мамусю

Где и когда: 30 мая в 16:00, зал Папір

В рамках Книжного Арсенала 2018 состоится презентация книги Найдорожча мамусю, представляющей переписку Любомира Гузара с матерью Ростиславой. Издание, иллюстрированное многочисленными фотографиями из частных архивов, призвано стать данью уважения Блаженнейшего Любомира Гузара в годовщину его смерти.

Переписка Любомира Гузара с матерью, сестрой Мартой и ее мужем Зеноном охватывает длительный период 1975-1976 и 1985-1992 годов, на который пришлось много судьбоносных событий в жизни украинского народа и Украинской греко-католической церкви. Книга показывает не только то, как Гузар воспринимал и оценивал эти исторические события и их участников, но и раскрывает его внутренний мир как человека и церковного деятеля, демонстрирует читателю глубоко трогательные отношения сына и матери.

© ugcc.kiev.ua

Дискуссия Как говорить с детьми на сложные темы

Где и когда: 30 мая в 17:00, зал Фарби

Дискуссию проведут известная шведская детская писательница и журналистка Ева Суссо и украинская писательница Лариса Денисенко.

Ева Суссо известна своими работами в детской и подростковой литературе, а также – участием в различных учебно-воспитательных программах от правительственных и территориальных структур. Несмотря на то, что поначалу Ева пробовала себя в искусстве, став матерью троих детей, она посвятила себя детским кнгам. За свою карьеру Ева Суссо написала более 30 книг для малышей и подростков.

31 мая в 12:00 в зале Фарби Ева Суссо представит свою новую детскую книгу Все спрашивают, почему.

© vydavnytstvo.com

Дискуссия Как дети! Что говорит слово "youthquake" про 2018 год?

Где и когда: 30 мая в 20:00, зал Папір

Ежегодно Оксфордский словарь называет актуальное слово. В 2014 году это был "вейпинг" (vape), в 2015 словом года впервые стал эмодзи, в 2016 было избрано слово "post-truth", то есть "постправда". В 2017 году слово "youthqake" стало словом года (по аналогии с earthquake - землетрясение).

Термин "youthqake" означает культурные, политические или социальные изменения, вызванные влиянием молодого поколения. Впервые слово "youthqake" было использовано в 1965 году главным редактором Vogue Дианой Вриланд. В рамках дискуссии состоится обсуждение того, как с явлением "youthqake" обстоят дела в Украине и на что влияет молодежь в нашем государстве.

© Книжковий Арсенал

Электронный концерт Gangpol & Mit

Где и когда: 30 мая в 21:00, Музыкальная сцена

Французский музыкальный и графический дуэт Gangpol & Mit создает особый мультипликационный мир, в котором живут красочные трехмерные существа. Группа представляет необычные аудиовизуальные концерты как для взрослых, так и для детей.

Спецпроект Booking the Future. Издательские тренды, инновации и прогнозы

Где и когда: во все дни фестиваля на Бизнес-сцене

Booking the Future (Бронь на будущее) – это профессиональная платформа, целью которой является усиление компетенций книжного сектора, его интеграция в международный контекст, развитие профессиональных контактов и сетей. Платформа создана для того, чтобы определить глобальные и локальные тренды, инновации и прогнозы.

Как трансформируются читательские практики и ожидания, бизнес-модели издателей, подходы к продвижению литературы во времена дигитальной культуры, как на это реагирует традиционный «бумажный» книжный рынок? Как сегодня издатели и организаторы книжных событий в разных странах "бронируют" место для своего дела в будущем, какие тенденции отмечают, как адаптируются и как формируют правила игры?

На эти и другие вопросы в рамках программы Booking the Future будут отвечать 10 ведущих экспертов книжной и медийной индустрии из Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Польши, Греции, Италии, Чехии и Венгрии, представляя новейший опыт своих стран и уникальные профессиональные инсайты. Проект будет интересен украинским издателям, студентам издательского дела, специалистам по книжного маркетинга, организаторам литературных событий и представителям книжных учреждений.

© artarsenal.in.ua

Спецпроект Украинская визуальная книга

Где и когда: во все дни фестиваля на разных локациях

Украинская визуальная книга – это проект, инициированный Павлом Гудимовым и Дианой Клочко. Цель платформы: распространение, реализация и популяризация изданий, в которых изображения играют не меньшую роль, чем текст, а иногда могут выступать и в качестве основных повествовательных средств. К этой категории относятся книги об искусстве, иллюстрированная художественная литература, нон-фикшн, комиксы, художественные альбомы и артбуки.

Тематическая площадка на Книжном Арсенале 2018 объединит визуальные книги от малых издательств и предоставит поле для дискуссий вокруг вопроса современных изданий. В программе предусмотрены беседы с авторами, встречи, презентации и обсуждения насущных аспектов искусства.

© artarsenal.in.ua

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