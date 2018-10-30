Хэллоуин 2018: куда пойти в Киеве 31 октября

Хэллоуин во всем мире отмечают 31 октября в канун Дня всех святых. Праздник становится все популярнее с каждым годом. В этот день вы увидите в городе много людей в костюме нечисти. Мы собрали список интересных событий, куда можно пойти как в костюме, так и без костюма, но где будет интересно и весело провести время.
Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на Хэллоуин, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 31 октября и 1 ноября. Конфеты или жизнь?!
Хэллоуин в Цирке
Где: Национальный цирк в Украине
На одну ночь Цирк превратиться в страшно жуткое место. Словно в гигантской машине времени гости вечеринки перенесутся в XVII век в эпоху эскулапов и коновалов, которые хотели завладеть человеческими сердцами. Ее создадут цирковые артисты, воздушные гимнасты, акробаты и маги-иллюзионисты. Празднование пройдет без животных.
Бал у Воланда
Где: галерея D12
Это будет самая масштабная вечеринка на Хэллоуин – гостей приглашают на Бал Сатаны, составленный по мотивам Мастера и Маргариты Булгакова. Многоярусное пространство галереи рядом с Андреевским спуском станет местом для танцев, развлечений и незабываемых впечатлений. Гостей ждет костюмированный бал, сеанс черной магии, фуд-зона в стиле ресторана для членов Массолита, шоу-балет грешниц, выбор Маргариты, авторские коктейли от Мастера и Азазелло и еще много леденящих кровь развлечений.
Yurcash. Первый концерт прощального тура
Где: Докер-паб
Здесь будет отгонять злых духов Юрко Юрченко и его авторский проект Yurcash. Гостей ждет горячий коктейль из бурного смешения стилей: punk, folk, ska, blues, symphonicrock и даже hardcore. Гуляй городская нечисть!
Рукописи горят. Halloween в музее Булгакова
Где: Музей Михаила Булгакова
Достаточно ли вы смелы, чтобы исследовать потаенные уголки этого Дома при свечах? Раздвинутся ли границы квартиры №50 до черт знает каких пределов? Нальют ли вам Фалернского вина пятого прокуратора Иудеи, поднесут ли чашу с кровью барона Майгеля, или, быть может, предложат чистый спирт и шахматную партию? А если сам Мессир обратится к вам с важной просьбой?
В кино на фильм Хэллоуин
Где: кинотеатры
Режиссер Дэвид Гордон Грин продолжает историю, рассказанную в 1978 году режиссером Джоном Карпентером. Почти половину столетия Майкл Майерс провел в психиатрической клинике для особо опасных преступников. Воспользовавшись плановым переездом в другое исправительное заведение, Майерс сбегает. Беспечные жители окрестностей и не подозревают о нависшей над ними смертельной угрозе, но только не Лори Строд. За 40 лет она так ничего и не забыла, зато успела основательно подготовиться к возможному побегу своего заклятого врага. Только ставки в этой борьбе теперь выше: у Лори есть взрослая дочь и внучка-подросток. Об этом фильме достаточно знать два факта: к главной роли всей своей жизни вернулась Джейми Ли Кертис, а его сценарий благословил сам Карпентер.
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