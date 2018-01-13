Старый Новый год 2018: обычаи и традиции празднования

В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год – уникальный праздник, возникший после изменения летоисчисления.

Несмотря на то, что Старый Новый год не является официальным праздником, многие из нас любят и чтят этот день. В преддверии праздника НВ Style рассказывает, как отмечают Старый Новый год и какими обычаями, обрядами и ритуалами он сопровождается.

Празднование Старого Нового года началось в 1918 году, когда вместо юлианского календаря был введен григорианский, и в нашу жизнь вошло понятие «старого» и «нового» стиля.

Таким образом, если в ночь с 31 на 1 января вам не хватило веселья и забав, вы можете отметить праздник еще раз. К слову, для многих верующих людей именно Старый Новый год является более ярким праздником, чем обычный Новый год, поскольку пышные застолья разрешены исключительно после окончания Рождественского поста.

Старый Новый год: обычаи

В Украине Старый Новый год празднуют, накрывая богатый стол, на котором обязательно должна стоять кутья. Щедрый вечер 13 января очень похож на Святвечер перед Рождеством, однако блюда здесь уже не постные: на столе стоят колбасы, мясо, сало, пироги, вареники, блины и многое другое.

За праздничным ужином должна собраться вся семья, попросить друг у друга прощения и загадать счастья и достатка в новом году.

Испокон веков традиционно в дни Старого Нового года украинцы также отмечали день Маланки (13 января) и день Святого Василия (14 января). Эти праздники всегда сопровождались народными гуляниями, переодеваниями и гаданиями.

Среди главных обрядов на Старый Новый год нельзя не отметить щедрование и вождение козы Маланки. С вечера и до самой ночи компании щедровальников ходили по домам, пели обрядовые песни-щедривки, танцевали и шутили. Компанию сопровождала коза Маланка, в которую чаще всего переодевались молодые парни.

Утром 14 января в Украине принято засевать. Согласно этому ритуалу на Старый Новый год мальчики и молодые парни наполняют свои рукавицы зерном и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.

В некоторых регионах страны утром 14 января палят «дидухов» – заранее подготовленные снопы, которые на Щедрый вечер стояли в доме на красном углу (на покуті).

© Bo&Ko/Flickr

Одним лишь сжиганием соломы этот обряд на Старый Новый год не заканчивался: чтобы очиститься от всех бед и неприятностей, набранных за прошлый год, люди прыгали через костер.

Среди древних украинских обычаев на Старый Новый год стоит выделить и сватание. Только 13 января те молодые парни, которые ранее получили от любимой девушки «гарбуза», могли повторить попытку и снова послать в дом девушки сватов. Свататься на Маланки можно и впервые, ведь считается, что если согласиться на брак в Щедрый вечер, то и жизнь молодой пары будет щедрой и радостной.

Ночь с 13 на 14 января считалась магической, поэтому неотъемлемой частью празднования были также гадания на Старый Новый год.

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