Гадания на Старый Новый год 2018: как и когда гадают

В ночь с 13 на 14 января наступает Старый Новый год. Это время считается мистическим и идеально подходящим для гаданий.

И хотя Старый Новый год не является официальным праздником, многие из нас любят этот день. За всю историю празднования Старый Новый год оброс многими интересными традициями, обычаями, обрядами и ритуалами.

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Неотъемлемая часть празднования – гадания на Старый Новый год. Традиционно в этот зимний период наши предки гадали на урожай или на судьбу. В преддверии праздника НВ STYLE рассказывает о народных суевериях и особенностях гаданий на святки.

Когда можно гадать?

Зимние святки отмечают с кануна Рождества и до Крещения, то есть с 6 по 19 января. Люди верили, что именно в это время нечисть выходит погулять, а судьба может приоткрыть завесу своих секретов и тайн. В эти дни наши предки проводили многочисленные обряды и ритуалы, в том числе, гадания. Среди молодых девушек, которые еще не встретили своего любимого, ходила молва, что гадание на Старый Новый год самые верные.

В период зимних праздников, в частности, в ночь с 13 на 14 января, с помощью гаданий можно узнать имя, характер, цвет волос своего суженого, скоро ли будет свадьба, будет ли брак счастливым и многое другое.

Как подготовиться к гаданию на Старый Новый год

Если вы собрались гадать на Старый Новый год, к этому следует относиться серьезно. В народе считают, что если человек сомневается в правдивости гадания, то оно не сбудется. Перед гаданием девушкам необходимо распустить волосы, развязать все узлы на одежде (пояса, ремни), снять браслеты, кольца и другие украшения.

Если девушка собирается гадать на будущего мужа, это нужно делать не в семейном доме. В доме, где проводится такой ритуал, не должны присутствовать мужчины.

Приступая к гаданию, важно четко сформулировать свой вопрос и мысленно абстрагироваться от всего, что может отвлекать.

Простые гадания на Старый Новый год

1. Гадание на будущее с чашками. Сколько человек будут гадать, столько нужно чашек. По чашкам необходимо разложить кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук, а в одну налить воды. С закрытыми глазами каждый из гадающих выбирает себе чашку. Что оказалось в посудине, таким и будет ближайшее будущее. Кольцо означает скорую свадьбу, хлеб – достаток, монета – богатство, сахар – веселье, соль – неудачу, лук – слезы. Чашка с водой предвещает жизнь без особых перемен.

2. Гадание на зернах. Возьмите банку с любой крупой и задайте интересующий вас вопрос. Затем достаньте левой рукой горсть зерен и пересчитайте их. Четное количество означает положительный ответ на ваш вопрос, а нечетное – отрицательный.

3. Гадание на варениках. Это одно из наиболее традиционных гаданий на Старый Новый год. Хозяйка дома готовит вареники с картошкой или капустой, и в некоторые из них кладет неожиданную начинку. По тому, кому что попадется, определяют судьбу человека в новом году. Например, леденец означает сладкую жизнь, бумажная купюра или монетка – обогащение, конфеты-драже – пополнение в семье, нитка – длинную дорогу, путешествие, пуговица – красивые обновки, перчинка – яркую жизнь "с перчинкой".

4. Гадание на суженого. Прежде чем лечь спать, в ночь с 13 на 14 января незамужним девушкам следует положить под подушку четыре карты с изображениями королей разных мастей. На утро, не глядя, нужно вытащить одну карту. Какой масти будет король, таким будет и будущий муж. Пиковый король – старый и ревнивый муж, трефовый – муж-военный, червовый – молодой и богатый суженый, а бубновый король значит, что муж будет желанным.

5. Девичье гадание на Старый Новый год. Перед сном молодая девушка должна сьесть что-нибудь соленое и не запивать еду водой. Ложась спать, нужно произнести такие слова: "Суженый, ряженый, ко мне приди и меня напои!". Согласно поверью, кто девушке приснится, за того она и выйдет замуж.

6. Гадание на имя суженого. Узнать имя будущего мужа на Старый Новый год очень просто. Достаточно просто выйти на улицу и попросить первого встречного мужчину назвать его имя.

7. Гадание по книге. Узнать ответ на свой вопрос на Старый Новый год можно с помощью книги. Мысленно озвучьте свой вопрос и в наугад выбранной книге назовите номер страницы и строки. Фраза, написанная в этом месте, и послужит ответом на ваш вопрос.

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