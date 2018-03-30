Французская весна 2018 в Киеве. Восемь событий, которые нельзя пропустить

В субботу, 31 марта, в Киеве стартует 15-й ежегодный фестиваль Французская весна. Помимо столицы, праздник французской культуры будет проходить в восьми городах нашей страны и продлится до конца апреля.

По традиции каждый желающий сможет познакомиться с современной французской культурой во всем ее разнообразии: от кино и театрального искусства до живописи, музыки и литературы. Фестиваль Французская весна 2018 – одно из самых ярких событий года, созданное ради укрепления связи между французскими и украинскими культурными деятелями и организациями.

В преддверии Французской весны 2018 в Киеве НВ STYLE рассказывает читателям о самых интересных проектах фестиваля. Предлагаем вашему вниманию восемь событий, которые нельзя пропустить.

С полной программой Французской весны можно ознакомиться на сайте Французского института в Киеве.

ВОЗДУХ – СПЕКТАКЛЬ ОТКРЫТИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ВЕСНЫ В УКРАИНЕ

Где и когда: 31 марта в 20:30 на Софийской площади

Фестиваль Французская весна в Украине в этом году откроется совместным франко-украинским перформансом – Воздух. Вас ждет уникальное событие, в котором соединились оригинальная музыка французского композитора Пьера Тийу, постановка украинского режиссера Влада Троицкого, дирижирование люксембургского музыканта Гаста Вальтзинга и исполнение украинских музыкантов Dakh Dauthers, Nova Opera и Национального президентского оркестра Украины.

© Французький інститут в Україні

КИНОКОНЦЕРТ РАЗНОШЕРСТНЫЕ ПЕСИКИ

Где и когда: 2 апреля в 19:30 на Сцене 6

Ностальгируете по детству? Интересуетесь французской культурой? Любите проводить время с детьми? Любите мультики? Любите музыку? Или же все вместе?

Сцена 6 приглашает на семейную прогулку в сопровождении мультфильмов и поп-рока. Мультики семидесятых и живая музыка от Жозефа д’Анвера для зрителей любого возраста. Для детей – проверенные временем и любимые несколькими поколениями анимационные герои, для взрослых – изящный перформанс французского композитора и целая поп-рок вечеринка.

В рамках концерта будут показаны фильмы Щенок и солнце Зденека Миллера (Чехословакия), Варежка Романа Качанова (Советский союз), Снип и Снап, собаки-модели Джона Халаса (Великобритания), Рексио, новый папа Лехослава Маршалека (Польша).

© Французький інститут в Україні

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ DOMERGUE-LITVINYUK PROJECT

Где и когда: 3 апреля в 20:00 в 32 Jazz Club

Domergue-Litvinyuk Project впервые выступили на польском фестивале Voicingers 2017. Идея создания группы возникла во время совместной работы французских, польских и украинских музыкантов. Концерты проекта на фестивальной сцене были тепло восприняты публикой и получили положительные отзывы критиков и музыковедов.

В рамках фестиваля Французская Весна 2018 проект представит свое творчество во Львове, Киеве и Ровно.

© Французький інститут в Україні

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РОМАН С КИНО: ЭКРАНИЗАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ

Где и когда: 4-11 апреля в кинотеатре Киев

Эту ретроспективную программу экранизаций французских бестселлеров в Киеве откроет трагикомедия До свидания там, наверху о художнике, обезображенном на фронтах Первой мировой. Также в рамках показов Роман с кино представят костюмированную драму Обмен принцессами, детективный триллер 38 свидетелей, мелодрамы Розали Блюм и Лулу – обнаженная женщина.

© Французький інститут в Україні

ВЫСТАВКА ИНВЕРСИИ

Где и когда: 6 апреля - 30 июня в галерее ЦЕХ

Проект Инверсии французского фотографа Филиппа Бертрана и украинского художника Николая Белоуса – это творческий эксперимент, диалог фотографии и живописи. Черно-белые снимки Бертрана форматом А4 Белоус превратил в двухметровые цветные полотна. Что из этого получилось, можно посмотреть на выставке.

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КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ КЛОУНОВ

Где и когда: 11 апреля в 19:00 в Театре на Подоле

Театральная компания Les Rois vagabonds (Странствующие короли) представляет перформанс с пантомимой, акробатикой, музыкой и несколькими случайно брошенными словами. Талантливые французские артисты Игорь Селлем и Жюлия Моа Капрезе выйдут на сцену с музыкальными инструментами и двумя ящиками, которые станут то подиумом для действия, то кораблем дальнего плавания, то тюрьмой Спящей красавицы, то куколкой бабочки.

© www.theatreonpodol.com

ФЕСТИВАЛЬ ВЫСОКОГО КОНДИТЕРСКОГО ИСКУССТВА



Где и когда: 17-20 апреля в Международной кулинарной школе DGF ICS

Всемирно известные повара Кристоф Мишалак, Анжело Мюза, Анабель Лукантонио и Насердина Мэнди будут готовить авторские десерты, которые можно будет попробовать. Кондитеры будут создавать карамельные и шоколадные скульптуры.

Откроет фестиваль маэстро, который входит в десятку лучших шеф-кондитеров мира - Анжело Мюза. Он обладает титулом MOF Meilleur ouvrier de France (Лучший кондитер Франции).

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КОНЦЕРТ ТРИО РЕМИ ПАНОСЯНА



Где и когда: 17 апреля в 20:00 в клубе Bel etage

17 апреля в рамках Французской весны 2018 Киев посетит джаз-бенд Remi Panossian Trio. Это виртуозы Реми Паноссян (клавиши), Максим Дельпорт (контрабас) и Фредерик Петипре (ударные). Каждый их альбом – смесь джаза, рока и лирики – был отмечен критиками и публикой за новаторство и высочайший уровень исполнения. В прошлом году коллектив выпустил новую пластинку, которую 17 апреля впервые представит украинским слушателям.

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