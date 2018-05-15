День вышиванки 2018: афиша праздничных мероприятий Киева

Ежегодно День вышиванки отмечают в третий четверг мая. В этом году праздник припадает на 17 мая.

Несмотря на то, что традиция украшать одежду вышивкой у украинцев появилась несколько столетий назад, День вышиванки – достаточно молодой праздник. Идею такой патриотической акции в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича Леся Воронюк.

Девушка вместе с одногруппниками и другими студентами выбрали один день, чтобы всем вместе надеть вышиванки. Из небольшой локальной инициативы в следующие несколько лет праздник разросся до всеукраинского, а затем – и до мирового уровня.

В День вышиванки – праздник, посвященный украинской национальной культуре и традициям – принято массово надевать вышиванку на работу, учебу или просто на прогулку. В этот день в разных городах Украины и мира проводят праздничные акции, флешмобы, парады, выставки, фотосессии и так далее.

Приобщиться к празднованию Дня вышиванки в этом году может каждый из нас. Предлагаем ознакомиться с афишей культурных событий Киева, приуроченных ко Дню вышиванки 2018.

Мегамарш в вышиванках

Где и когда: 19 мая в 11:00 возле Золотых ворот

19 мая в столице пройдет юбилейный ХХ мегамарш в вышиванках. Изначально событие было приурочено ко Дню Киева, но из-за проведения в эти дни финала Лиги чемпионов, марш состоится раньше.

© Мегамарш у вишиванках/Facebook

Концерт Думи мої. Думи мої

Где и когда: 17 мая в 19:00 в Национальной филармонии Украины

Музыка некоторых украинских композиторов – тех, которые не банально адаптируют фольклор в своем творчестве – порой напоминает вышивку. Да, музыкальные полотна можно сравнить со звуковым шитьем, по которому угадываются-прочитываются традиционные украинские узоры и орнаменты. Добавьте к этому еще и региональные различия, которым соответствуют свои стилистические доминанты, характер и цвет, и получите картину особенно яркую, разнообразную, а даже несколько пеструю.

Именно такова программа очередного концерта Национального духового оркестра Украины, где прозвучат произведения украинских композиторов разных поколений и регионов – Центрального, Западного и Восточного. В частности будут представлены две премьеры: буковинца Александра Бродовинского и молодого композитора родом из Ивано-Франковска Эдварда Кравчука. За дирижерским пультом – мастерица звуковой вышивки Виктория Жадько.

Концерт посвящен Всемирному Дню вышиванки, поэтому, музыканты призывают приходить в вышиванках.

© Національна філармонія України

День вышиванки в Национальном музее украинского народного декоративного искусства

Где и когда: 7 мая с 11:00 до 18:00 в Национальном музее украинского народного декоративного искусства

Музейное собрание украинской вышивки XVII - ХХ столетий включает несколько разделов:

церковное шитье, представленное вышитыми фрагментами православного священнического облачения, церковными вышитыми тканями, предназначенными для литургических служб, хоругвями;

вышивка на батисте, филейной сетке "белым по белому" с использованием различных филигранных техник;

вышитые полотенца разных регионов Украины;

народная одежда: платки, очипки, перемитки, ленты, фартуки-запаски, кожухи, суконные свиты, безрукавки, вышитые рубашки.

Каждый час в течение дня будут проходить короткие лекции "Главное о рубашке за 15 минут". Посетителям, которые пришли в музей в вышиванке, обещают небольшой подарок.

© Національний музей українського народного декоративного мистецтва

День Вышиванки в ТРК Проспект

Где и когда: 19 мая в ТРК Проспект

Для украинцев вышиванка – это символ благополучия и любви в семье, а праздник вышиванки символизирует национальное единство нашего народа. Надевайте свои самые красивые вышивки, берите с собой хорошее настроение и приходите в ТРК Проспект праздновать День вышиванки. В программе праздника:

14:00 - 17:00 - детские мастер-классы (роспись деревянных игрушек, Петриковская роспись - подставка под чашку, лепка из глины, создание оберегов);

14:00 - 17:00 - встреча замечательного робота в венчике и вышиванке;

17:00 - 19:00 - выступление трио бандуристок.

© Національна філармонія України

Мужская Nоша. Выставка традиционной мужской одежды

Где и когда: 10 мая - 8 июля в Музее Ивана Гончара

Впервые в украинском музейном пространстве будет представлена ​​выставка традиционной украинской мужской одежды конца XIX - середины ХХ века. Это совместный проект Музея Ивана Гончара и коллекционеров Игоря Турейского и Максима Очкура.

В рамках экспозиции будет представлена ​​традиционная одежда мальчиков и подростков, парней и женихов, зрелых мужчин и мужчин пожилого возраста. История одежды будет дополнена предметами быта и уникальными древними фотографиями из художественного историко-этнографического альбома Ивана Гончара Украина и Украинцы.

Выставка будет действовать до 8 июля и предусматривает серию интерактивных экскурсий для детей, лекций по изучению мужской одежды и демонстрационных мастер-классов по крою народных образцов мужских рубашек и штанов.

© Музей Івана Гончара

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