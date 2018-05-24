День Киева 2018: куда пойти в праздничные выходные

26 и 27 мая жители столицы будут праздновать День Киева. В последние выходные весны город каштанов отметит свой 1536-й День рождения.

На День Киева 2018 запланировано проведение десятков различных мероприятий: от концерта под зданием КГГА до увлекательных выставок, ярмарок и фестивалей. Для всех, кто планирует праздновать день города и не знает, куда пойти на День Киева, НВ STYLE публикует подборку интересных событий этих выходных.

Фестиваль чемпионов

Где и когда: 24-27 мая на Крещатике

Интересно, что в этом году День Киева совпадает с финалом Лиги чемипионов УЕФА. Решающий футбольный матч состоится 26 мая на НСК Олимпийский, а для всех болельщиков и тех, кто просто прогуливается по городу, на протяжении выходных на Крещатике будет работать фестивальный городок. В фан-зоне ожидаются выступления футбольных фристайлеров, диджеев, инди- и рок-групп.

В воскресенье, 27 мая, на Крещатике состоится грандиозная концертная программа, приуроченная ко Дню Киева 2018 и закрытию футбольного турнира Финала Лиги чемпионов.

С 13:00 до 21:00 для посетителей фестиваля будут выступать оркестры и хоры, запланированы шоу на барабанах и цимбалах, VJ-шоу и DJ-сеты, вокальные и танцевальные флешмобы и многое другое. В конце вечера ожидается яркое исполнение гимна Лиги Чемпионов в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов Украины (НАОНИ).

Фестиваль крафтовых пивоварен Craft Beer Fest

Где и когда: 26-27 мая на ВДНХ

26 и 27 мая на ВДНХ состоится самый масштабный в Украине фестиваль крафтового пивоварения. Для настоящих ценителей вкуса в одном месте будут собраны более 30 пивоварен и более 100 сортов пива.

Фестиваль мороженого

Где и когда: 26-27 мая в Украинском доме

Ко Дню Киева 2018 в Украинском доме состоится праздник сладостей и развлечений Фестиваль мороженого. Свою лучшую продукцию представят самые известные производители мороженого в Украине. Помимо дегустации мороженого, на фестивале ожидается концертная шоу-программа, беспроигрышные лотереи, конкурсы с мыльными пузырями, викторины, интерактивная программа с участием аниматоров и мультипликационных героев, фотозоны с мультипликационными персонажами, батуты для самых активных, аквагрим и многое другое.

Выставка тюльпанов Вокруг света



Где и когда: 27 апреля - 27 мая на Певчем поле

На территории Певческого поля проходит выставка тюльпанов Вокруг света. Экспозиция интересна не только уникальными инсталляциями мирового уровня, но и грандиозным масштабом мероприятия. Посетителей парка ждут:

- Уникальные инсталляции: 3700 м² Печерского ландшафтного парка будут украшены невероятными и сказочными цветочными композициями;

- Самая длинная всесезонная тюбинг-горка: 70 м настоящей радости и адреналина для детей и взрослых;

- Различные тематические выставки и праздничные мероприятия: выставка работ Ландшафтного дизайна, эко-ярмарка, караоке на Певческом и празднование дня Киева;

- Детский парк аттракционов;

- Первый в центре веревочный парк;

- Ярмарка хендмейда;

- Гастрономическая зона, открытый кинотеатр, вечерняя лаунж-зона, различные мастер-классы и многое другое.

Всі. Свої. Ukrainian Design Market



Где и когда: 24-27 мая на Крещатике, 34

Ukrainian Design Market – это специальный маркет, который продлится целых четыре дня по адресу Крещатик, 34. Он состоится одновременно с другим важным для Украины событием: в эти дни Киев будет принимать финал Лиги чемпионов.

На Крещатике будет открыта фан-зона, где будут собираться тысячи украинских и иностранных футбольных фанатов. Поэтому у отечественных производителей сувениров, керамики, декора, гастрономических товаров, открыток, одежды, обуви и аксессуаров появится возможность познакомить иностранцев с украинским дизайном.

Ярмарка народного искусства ко дню Киева

Где и когда: 26-27 мая в Музее Ивана Гончара

Ко Дню Киева 2018 Музей Ивана Гончара подготовил сразу два интересных события. 26 и 27 мая во дворе музея традиционно состоится ярмарка народного искусства с участием художников из разных уголков страны. Они представят гончарные изделия, ткани и вышитые вещи, обувь, традиционную одежду и украшения, головные уборы, ковры, изделия из соломы, лозы, дерева и других природных материалов, детские игрушки, писанки, произведения живописи и многое другое. Посетители ярмарки смогут не только приобрести художественные произведения, но и научиться древним ремеслам – изготавливать традиционные музыкальные инструменты, ткать на станке, плести из соломы и лозы и так далее.

Также в эти дни состоится XI Фестиваль украинской эпической традиции Кобзарская Троица с мастер-классами, выставками, презентациями, концертами и, конечно же, украинским танцами в сопровождении капелл троистой музыки.

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