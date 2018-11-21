День благодарения: история и традиции праздника

Каждый четвертый четверг ноября, который в этом году приходится на 22 число, в США традиционно празднуют День благодарения. Это праздник, который изначально имел религиозные корни, а сегодня превратился в общенародные гуляния без привязки к верованиям.
День благодарения, или по-английски Thanksgiving Day, который стал праздником выражения признательности Богу, своими истоками уходит в американскую историю. Он связан с историей о первых переселенцах из Англии, которые приплыли к берегам Америки в 1620 году и основали в нынешнем штате Массачусетс Плимутскую колонию.
Более половины из прибывших не смогли пережить зиму и погибли, а выжившие с помощью местных индейцев занялись земледелием. Получив богатый урожай, осенью 1621 года колонисты пригласили на ужин принесения благодарности Господу вождя и индейцев племени, которое помогло им выжить. Это и стало первым празднованием Дня благодарения.
Спустя столетие, один из отцов-основателей и первый президент США Джордж Вашингтон предложил отмечать День благодарения ежегодно 26 ноября. Сменявшие друг друга следующие президенты США меняли дату, когда, по их мнению, следовало всей страной праздновать этот день, а в 1941 году был утвержден нынешний порядок празднования - каждый четвертый четверг ноября.
Традиционно отмечают этот праздник, собравшись в доме представителей самого старшего поколения семейства. За праздничным обедом люди едят те же блюда, которые были на столе во время первого праздника в 1621 году, и каждый присутствующий произносит слова благодарения за все хорошее, что произошло в его жизни за год.
Среди традиционных блюд ко Дню благодарения - фаршированная индейка, тыквенный или яблочный пирог, осенний урожай: яблоки, каштаны, орехи, виноград.
Это вдвойне приятный праздник для всех, кто его отмечает, ведь фактически с Дня благодарения начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и будет продолжаться аж до Нового года. Также после него наступает Черная пятница – день распродаж и сумасшедших скидок в США.
В нашей стране этот праздник не получил такого распространения, как, к примеру, традиционный для США Хэллоуин. В Украине скорее ждут следующего после Дня благодарения сезона скидок – эту традицию наши магазины поддерживают очень охотно.
Однако если вдруг вам захочется приобщиться к атмосфере, мы нашли для вас рецепт идеальной индейки:
Индейка, запеченная с чесноком и травами
Ингредиенты:
индейка
2 головки чеснока, разрезанные посредине
1 лимон
4 небольших луковицы
14 веточек свежего тимьяна
2 ст. л оливкового масла
соль
2 большие моркови
2 стебля сельдерея
3/4 cтакана куриного бульона
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 190 градусов. Удалите внутренности индейки, вымойте и высушите бумажными полотенцами. Нафаршируйте ее разрезанным напополам чесноком, лимоном, двумя разрезанными на четверти луковицами и 10 ветками тимьяна.
- Натрите индейку маслом и посыпьте чайной ложкой соли.
- Поместите морковь, сельдерей, оставшиеся лук и тимьян в большой противень. Поместите подставку для жарки в противень и поставьте индейку на нее.
- Запекайте индейку 2,5-3 часа. Накройте птицу фольгой, если начнет поджариваться слишком быстро, и добавьте бульон в противень, если овощи начнут пригорать.
- После запекания вылейте сок из ее полости в противень. Оберните индейку фольгой и дайте остыть в течение не менее 25 минут. После этого разрежьте индейку и при подаче украсьте травами.
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