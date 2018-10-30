Без ножа. 10 простых идей для украшения тыквы

У тыквы в Хэллоуин две функции – украсить дом и отпугнуть нечисть. Предлагаем Вам 10 простых и добрых идей, как превратить тыкву в красивый предмет интерьера, и почти что без использования ножа. Достаточно запастись красками, клеем, цветной бумагой и включить фантазию.
Издание People собрала идеи для оформления тыквы там, где отмечать Хэллоуин уже столетия назад стало доброй и веселой традицией. А у нас же в этом году – отличный урожай тыкв. Кроме того в большинстве случаев тыква остается целой и пригодна для приготовления вкусных блюд.
Дизайнер Марта Стюарт предложила превратить тыкву в очаровательный ночник и пособие по изучению астрономии.
Самоклеющаяся золотая бумага поможет сделать осенние аппликации.
Тыкву можно выкрасить в любимые цвета или под цвет вашего интерьера и нанести на ней кистью широкие мазки.
А это простое, но веселое решение очень понравится детям.
Золотой, матовый черный и оранжевый цвета очень подходят тыкве, она в них выглядит модно и стильно.
Такая аппликация добавит тыкве немного загадочности и мистичности.
Матовая белая краска, клей и золотые пайетки сделают тыкву гламурной.
Белая краска и золотой фломастер превратят сложившийся веками зловещий образ в очаровательное украшение. Достаточно всего-то покрасить и соблюсти геометрию в узоре.
Несколько красок, подобранных в тон, ловкость рук и тыквы готовы.
Тыквы такой формы можно при помощи разноцветных красок превратить во вкусные пирожные.
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