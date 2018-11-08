Афиша на 8 – 15 ноября. Эротическая фотография, DakhaBrakha и Sting&Shaggy

На этой неделе стоит посетить сразу два крупных музыкальных события – большой концерт DakhaBrakha и выступление Sting и Shaggy в рамках мирового тура, а также вспомнить происходившее во время Революції гідності на выставке в Музее Ивана Гончара, посмотреть, какие чудеса может творить художник с помощью таблиц Excel, а благодаря NOVA OPERA перенестись в 1920-е годы на спектакль Леся Курбаса и «зарыться носом» в украинский трикотаж на выставке Всі Свої. Ноябрь обещает быть насыщенным!

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 8-15 ноября. Хорошей вам недели!

АРТ. Идентичность, Прерванная. Выставка Ольги Родняк

Когда и где: 8 ноября – 9 декабря, Музей Ивана Гончара,

Идентичность, Прерванная – это персональная выставка украинско-американской художницы Ольги Родняк, посвященная пятой годовщине Революції гідності. Выставка раскрывает реалии Майдана, напоминает о ценностях свободы и демократии. На выставке будет представлена серия коллажей на полотне – портреты украинок, созданных автором из фрагментов газет и журнальных статей, которые освещали события Евромайдана.

АРТ. Будда, тот что прошел мирами Сансары

Когда и где: 9 ноября – 16 декабря, Музей Варвары и Богдана Ханенко

Это будет рассказ о пути Будды Шакьямуни, которого считают исторической личностью и основателем буддизма, через призму буддистских произведений искусства. Можно будет рассмотреть яркие иконы танка, скульптурные изображения божеств из коллекции музея Ханенко, Одесского музея западного и восточного искусства и частной коллекции Игоря Понамарчука.

АРТ. Выставка эротической фотографии Nuel Affection

Когда и где: 10 – 11 ноября, Just in Space

Вдохновлённая тонкой энергией женского тела, Светлана Елисеева, автор проекта NUEL Project создает необыкновенные истории в своих фотоработах. Они завораживают и поглощают с первого взгляда, будучи пропитаны всеми оттенками сексуальности. Организаторы выставки покажут также фильм о создании проекта.

АРТ. Что я здесь делаю? Выставка Алексея Сая

Когда и где: 15 ноября – 16 декабря, Voloshyn Gallery

Что я здесь делаю? – новая урбанистическая микросерия украинского художника Алексея Сая. В ней он развивает идеи Excel-art, своего масштабного проекта-практики. Ресурсом для визуального языка в проекте Сай выбрал программу Excel, в которой работает с 2004 года. В абстрактном языке чисел, графиков и диаграмм автор видит единственно возможный способ говорить о реальности клерков и офисных работников, с которыми сейчас, как правило, ассоциируется т.з. среднестатистический работник.

ТЕАТР. Опера-перформанс Ґаз, NOVA OPERA

Когда и где: 11 ноября

В рамках выставки Курбас: Новые миры музыкальная-театральная формация NOVA OPERA представит спектакль Ґаз Георга Кайзера, который в 1923 году Лесем Курбасом в художественном объединении Березиль. Это был премьерный спектакль Березоля и он стал классическим образцом украинского театрального экспрессионизма. Движения актеров использовались для того, чтобы воссоздать на сцене взрыв на фабрике, а звуки оркестра напоминали работу машин в цехах. К сожалению, партитура музыки композитора Анатолий Буцкого не сохранилась, она осталась только в описаниях слушателей. NOVA OPERA и композиторы Роман Григорив и Элиас Шприхт постараются воосоздать утраченную музыкальную партитуру представят тематический перформанс.

Артисты спектакля Ґаз

ТЕАТР. Кицюня

Когда и где: 15 ноября

Кицюня – это очень радикальная черная комедия по пьесе Мартина Макдони Лейтинант острова Инишмор, которую представляют Дикий театр совместно с British Council Ukraine. Петрик – жестокий безжалостный убийца, который держит в страхе всю Ирландию. Есть только одно существо, к которому Патрик испытывает настоящие чувства. Но с ним случается беда и под прицел мстителя-мясника попадает целый остров. У спектакля есть ограничения к просмотру: не допускаются люди моложе 21 года; он не рекомендован к просмотру людям с нестабильной психикой, беременным и любителям котов.

Фото: Настя Теликова, Алексей Товпыга

КИНО. Егор Забелов и Богиня

Когда и где: 8 ноября, Довженко-центр

Сочетание живой музыки и немого кино – одно из самых ярких впечатлений. Известный белорусский аккордеонист Егор Забелов создаст саундтрек к китайскому немому фильму Богиня (1934). Богиня – это шедевр китайского психологического кино режиссер Юнган У. Он рассказывает о жизни женщины из низов общества в Китае. Главную роль в фильме сыграла звезда китайского кино Жуань Линьюй, чья жизнь сложилась не менее драматично, чем у ее героини. Через год после выхода фильма на экраны 24-летняя актриса покончила жизнь самоубийством.

Кадр из фильма Богиня

КОНЦЕРТЫ. DakhaBrakha

Когда и где: 10 ноября, Дворец Украина

Самую популярную и известную за рубежом группу действительно чаще можно встретить где-то там, чем в Украине. Ребята в который раз вернулись из очередного мирового тура, и весь ноябрь и начало декабря проедут с концертами по Украине. Их музыку для своей рекламы взял Дэвид Бекхэм, они выступали на главном музыкальном шоу телеканала BBC, они каждый год принимают участие в самом крупном фестивале Восточной Европы Sziget уверенно влюбляет в Украину весь мир и на каждом концерте просит освободить Олега Сенцова и прекратить войну.

Фото: facebook DakhaBrakha



КОНЦЕРТЫ. Sting & Shaggy

Когда и где: 14 ноября, Дворец спорта

Любителей творчества Sting ждет увлекательный сюрприз. Британский рок-герой и романтик, экспериментатор, перепробовавший все от панк-рока до неоклассики, предложит в Киеве свое новое звучание – смесь регги с роком. В этом году он выступает тандемом с американским регги-исполнителем Shaggy. Они представят совместную пластинку 44/876.

Фото: Сальвадор Очоа

ФЕСТИВАЛИ. Киевский международный фестиваль блюза

Когда и где: 10 ноября, Дом кино

Блюз – это, когда хорошему человеку плохо, потому что он вспоминает о женщине, с которой расстался. Это цитата из фильма Перекресток, 1986 год, ставшая крылатой. На фестивале блюза никому плохо не будет. А как иначе, если в Киев приедут блюзовые исполнители из шести стран мира. Изюминкой станет выступление Нила Нолена (США), а также Эдди Мартина (Великобритания) и Кита Данна (США).

Эдди Мартин, фото: eddiemartin.com

ФЕСТИВАЛИ. Всі Свої: Трикотажный маркет

Когда и где: 10 – 11 ноября, галерея D12

Трикотаж может быть разным, но неизменно уютным и дарящим тепло и чувство защищенности осенней прохладой. Это может быть объемный свободный свитр, ли яркий джемпер, или свободного кроя платье или теплый костюм. Украинские производители трикотажной одежды точно знают, в чем будет тепло и модно осенью и зимой. А для обладательниц пышных форм – на одном из этажей будет работать Plus size маркет, где более 30 украинских брендов предложат одежду размера 48 (L) и выше.

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