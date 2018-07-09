Афиша Киева на 9-15 июля: вечеринка на балконе и короткометражки о путешествиях

На этой неделе вас ждет много интересных событий

На этой летней неделе киевлян ждет масса интересных событий: от маркета уличных трендов до джаза на террасе.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 9-15 июля. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА БЫСТРОРАСТВОРИМОЕ ВРЕМЯ

Где и когда: 12 июля - 12 августа в Мыстецьком Арсенале

Выставка стала результатом работы победителей открытого конкурса идей художественных проектов, который прошел в Мыстецьком арсенале осенью 2017 года.

Быстрорастворимое время – это метафора принципиально нового опыта, который Украина получила в 1990-е. Первые годы независимости стали временем ускорения, быстрых изменений и решений, когда информация и явления распространялись так же молниеносно, как и исчезали. Информационный вакуум стихийно заполнялся без фильтров и барьеров и впитывал все, что попадало в его пространство. Стремление к новому и желаемому росла на фоне нашествия эрзацев, некачественных заменителей и суррогатов, которые, впрочем, вдохновляли и искренне захватывали, а порой провоцировали появление уникальных явлений не только локального масштаба.

Нарратив выставки состоит из историй 9 городов и регионов Украины. Группа кураторов создает определенный срез общественно-политического контекста своего города, фокусируясь на историях мест, явлений и людей, исследуя их страхи и мечты в этих исторических условиях. Воспоминания и интерпретации создают хрупкую ткань реальности, которая дает понять, что чувствовал и как менялся человек в водовороте 90-х.

© Мыстецький арсенал

АРТ: ВЫСТАВКА ПЕЙЗАЖЕЙ АНДРЕЯ ФИГОЛЯ

Где и когда: 12 июля - 1 августа в арт-пространстве Lera Litvinova Gallery

12 июля состоится открытие персональной выставки пейзажа Андрея Фиголя из частной коллекции. Андрей Фиголь - представитель течения импрессионизма, мастер пейзажа. Его работы дополняют коллекции ценителей искусства из разных уголков мира, включая США, Франции, Италии, Турции, Германии, Канады, Украины. Галерея представляет выставку картин именно из частных коллекций, часть из которых будет доступна для приобретения. Кроме этого, гости смогут насладиться несколькими работами этого знакового автора.

© Андрей Фиголь

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ МИР ВЕЛИКАНОВ

Где и когда: 15 июня - 15 июля на Певческом поле

На Певческом поле открылась летняя выставка цветов Мир великанов. Из 200 тысяч цветов дизайнеры создали невероятные огромные инсталляции. Посетители смогут себя почувствовать гостями мира Великанов, ведь в экспозиции – обычные предметы быта гигантского человека: от огромной палитры с красками до губной помады выше человеческого роста. А еще здесь можно сделать на память яркие фото на фоне сладостей огромных размеров.

Также вас ждут самая длинная всесезонная тюбинг горка, детский парк аттракционов, веревочный парк, кинотеатр под открытым небом, ярмарка хендмейда, пикники и многое другое.

© Нове Співоче поле

ФЕСТИВАЛЬ: Будь на волне смеха в Sky Family Park



Где и когда: 15 июля в Sky Family Park

15 июля в Sky Family Park выступят лучшие команды юмористического шоу Лига смеха. Посетителей ждут шутки от обладателей Зимнего кубка Лиги Смеха команды Николь Кидман, а также команд Стояновка и Ветераны Космических Войск. Кроме юмора, для всех желающих подготовлены бьюти-зоны, спортивные мастер-классы, интерактивные фотозоны.

© Sky Family Park

ФЕСТИВАЛЬ: ВЕЧЕРИНКА НА БАЛКОНЕ



Где и когда: 14 июля в 18:00 на террасе на Десятинной, 12

Вечеринка на балконе – это зажигательная музыка от Maxim Novikov, Vlad Zadiraka и Dj Bon: Soir. Атмосферу заполнят звуки Electronica, House, Progressive, Funk и Soul. А еще вас ждет вино и сидр, вкусная еда и невероятный закат над Киевом.

© Всі. Свої

МАРКЕТ: Всі. Свої. Уличные тренды

Где и когда: 14-15 июля на Десятинной, 12

Уличные тренды – маркет о повседневной украинской моде. Ведь украинские бренды одежды стали настолько популярными, что встретить на улице человека, одетого в отечественные вещи сегодня – проще простого. И чем дальше, тем больше украинцы готовы экспериментировать с собственными образами, миксовать несовместимые, на первый взгляд, вещи и смело проявлять себя в одежде. Используя при этом одежду именно украинских дизайнеров.

© Всі. Свої

МУЗЫКА: Джаз на Террасе - Louis Armstrong and Ella Fitzgerald



Где и когда: 11 июля в 20:00 на Десятинной, 12

Два гениальных музыканта, два величайших исполнителя джазовой музыки. Их дуэт стал №1 в истории джаза. Луи Армстронг и Элла Фицджеральд выпустили три совместных студийных альбома. Их хиты прозвучат в исполнении Old Fashioned Band - коллектива молодых и талантливых музыкантов, среди которых пианист и композитор Павел Игнатьев и экс-участники шоу Голос Аняня Удогво и Кеми Оке.

© Marco Concert

МУЗЫКА: Botanica jazz - Barbra Streisand

Где и когда: 12 июля в 20:00 в ботаническом саду им. Гришко

12 июля в Ботаническом саду имени Н.Н. Гришко прозвучат мелодии, которые знакомы нам давно, но до сих пробирают до мурашек и откликаются эхом в наших сердцах. В программе вечера золотые хиты Барбры Стрейзанд в исполнении великолепной Марьяны Головко и квартета Дмитрия Александрова.

© Marco Concert

КИНО: КОРОТКОМЕТРАЖКИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ

Где и когда: с 12 июля до 9 августа в кинотеатре Жовтень

Короткометражки о путешествиях – это приключенческие истории, художественные и документальные ленты. Это фильмы о красоте мира и различных ярких ее уголках. Фильмы будут транслироваться на языке оригинала (в основном на английском) с украинскими субтитрами.

Кинопоказ будет интересен тем, кто любит короткий метр и документальное кино, любит путешествовать, тем, кто вскоре отправиться в отпуск или кто хочет вдохновиться на следующее путешествие.

© Кінотеатр Жовтень

КИНО НА ДЕСЕРТ



Где и когда: в течение июля в кинотеатре Киев

Кино на десерт – это подборка легких, развлекательных фильмов (комедий, мелодрам, приключений, легкой эротики), которые могут стать замечательным окончанием рабочего или выходного летнего дня. В программе кинопоказа – драма Месть от кутюр и комедия Противоположный пол.

© Кінотеатр Київ

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