Афиша Киева на 8 – 14 октября. Гигантские скульптуры, новое пальто и барбекю на Уличной еде

На этой неделе в Киеве можно будет посмотреть на гигантские скульптуры на ВДНГ, примерить пальто от украинских производителей, полакомиться барбекю на Уличной еде, послушать итальянского сердцееда Марио Бионди и еще многое другое. Осенью всегда есть, чем заняться.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 1-7 октября. Хорошей вам недели!

АРТ. Выставка участников скульптурного симпозиума

Когда и где: 12 октября, 13-й павильон ВДНГ

Спустя 30 лет после проведения первого, тогда еще Всесоюзного скульптурного симпозиум, его снова возродили в Киеве на прежнем месте на ВДНГ. В течение целого месяца, с 12 сентября, киевляне и гости города могли наблюдать, как возле 13-го павильона у всех на глазах из камня и гранита высекали гигантские скульптуры художники из Украины, Германии, Испании и Канады Владислав Волосенко, Амансио Гозалес, Петр Гронский, Джей Клей, Владимир Кочмара и Васились Татарский. Темой симпозиума стало творчество выдающегося украинского художника Александра Архипенко, законодателя мировой авангардной скульптуры.

Скульптура Владислава Волосенко. Фото: facebook Владислава Волосенко

Театр. Спектакль Семь разгневанных джентльменов

Когда и где: 14 октября Театр Актер

Театр Актер представляет премьеру комедии для взрослых Джона Стренджерса по мотивам «Семь Самураев» Акиры Куросавы. «Сколько же хороших мужчин оказалось под мостом из-за женщин», - отмечал Чарльз Буковски. Еще со временно Троянской войны женщины являются причинами мировых конфликтов и даже геополитических изменений. Семь разгневанных джентльменов – антифеминистическая комедия: по неизвестным для жениха причинам срывается свадьба и гости отправляются выяснять, что же произошло. Семь брутальных чуваков, сигары, костюмы, виски, пистолеты, отборная ругань, потасовка, заложник и откровенные разговоры о сексе – собственно, все о чем говорят и что делают мужчины, когда поблизости нет женщин.

Фестиваль. Ulichnaya Eda: BBQ

Когда и где: 13 и 14 октября, Арт завод Платформа

Это последняя гриль-вечеринка этого года под открытым небом. Почему бы не провести последние теплые деньки, греясь жаром от углей и уплетая вкусное сочное мясо. Крылышки, ребрышки или стейк? Заправленные горчицей, кетчупом или еще каким секретным ингредиентом? Приготовленные на шампурах или решетке? Да какая разница, если барбекю приготовят знатоки своего дела, будет светить солнце, играть музыка (с акустической программой выступят бравые парни из ТНМК), будут показывать кино, пройдет чемпионат BBQ и еще много всего интересного.

Фестиваль. Всі свої: Дни украинского пальто

Когда и где: 13 и 14 октября, Десятинная, 12

А теперь серьезно – пришло время утепляться. Пальто из кашемира, шерсти, кожи; пальто в клеточку, однотонные или цвета кемел; пальто-смокинг, пальто-кокон, пальто-кромби или шинель – участники фестиваля Всі свої, знают, что модно носить этой осенью и зимой. Более 100 украинских брендов предложат богатый выбор пальто, а также женской и мужской обуви и аксессуаров.

Фото: Instagram 7/11 Seven Eleven

Музыка. Концерт Марио Бионди

Когда и где: 10 октября, МЦКИ «Октябрьский»

Марио Бионди, в этом году влюбивший в себя гостей Leopolis Jazz Fest, по крайней мере женскую часть зала, снова возвращаются в Украину. Представитель итальянской эстрады, романтик до мозга костей, исполняет универсальную музыку без привязки к современным жанрам и стилям: угадываются фьюжн, соул, acid jazz, фанк. Его мягкий баритон одновременно напоминает об очаровании Рэя Чарльза и Барри Уайта.

Музыка. Концерт ionnalee

Когда и где: 12 октября, Bel’Etage

На концерте предстоит знакомство с музыкой Швеции. Исполнительница Йонна Ли, выступавшая в Киеве год назад в составе Röyksopp, везет к нам свой новый проект ionnalee и представит свой новый альбом, а также лучшие треки проекта iamamiwhoami. Музыка Швеции холодная, но холодно не будет, она невероятно танцевальная, будет скорее жарко.

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