Афиша Киева на 7-13 мая: ретро-велопарад и фестиваль наливок

На этой неделе вас ждет много интересного

На этой весенней неделе киевлян ждет масса интересных событий: от ретро-фестиваля до маркета летних вещей.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 7-13 мая. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА ПРОЯВЛЕНИЕ

Где и когда: 26 апреля - 15 мая в Karas Gallery

26 апреля в галерее современного искусства Karas Gallery открылась персональная выставка львовского художника-сюрреалиста Юрия Коваля – Проявление. Публике представлены 10 новых масштабных работ автора, созданных в 2018 году.

"Продолжая тему территории в последней серии работ, я очерчиваю внутреннее пространство человека: его страхи, переживания, размышления о жизни, прежде всего – собственные. Подобные размышления появляются у нас довольно часто, но есть жизненные этапы, когда мы не отгоняем и не заменяем такие мысли, а делаем «паузу» и переосмысливаем, суммируем «правильность» нашего пути, направления, в котором мы движемся, к чему стремимся. Представленный проект не имеет четко очерченной идеи, он аморфный, сюжетно-абстрактный. Полотна – это случайные сцены тех или иных жизненных моментов, которые происходили в прошлом, но как вспышки остались в памяти отдельными незавершенными фрагментами", – рассказывает о концепции проекта Юрий Коваль.

© Юрий Коваль

АРТ: ВЫСТАВКА МОДНЫЙ ПОКАЗ

Где и когда: 11 апреля - 13 мая в галерее Voloshyn Gallery

Voloshyn Gallery представляет серию графических рисунков Модный показ известной экспрессионистки современной Украины Влады Ралко. В своем творчестве художница нередко поднимает вопросы идентичности, актуальных социальных и политических контекстов.

Серия Модный показ не стала исключением. Ведь кто не задумывался над тем, как мода влияет на наше сознание, формирует образ жизни общества? Мода отражается и на нашем восприятии и понимании феномена красоты. Если заглянуть в историю,

каноны красоты неоднократно кардинально менялись, раньше – с каждым столетием, а теперь – каждые несколько лет или даже каждый сезон. Человеческое тело, преимущественно женское, всеми средствами подгоняется под новые идеалы, и по своей сути все больше напоминает ту же одежду, которую современный человек может в любой момент «переодеть».

© Влада Ралко

АРТ: ВЫСТАВКА ИНВЕРСИИ

Где и когда: 6 апреля - 30 июня в галерее ЦЕХ

Проект Инверсии французского фотографа Филиппа Бертрана и украинского художника Николая Белоуса – это творческий эксперимент, диалог фотографии и живописи. Черно-белые снимки Бертрана форматом А4 Белоус превратил в двухметровые цветные полотна. Что из этого получилось, можно посмотреть на выставке.

© Unsplash

ФЕСТИВАЛЬ РЕТРО КРУИЗ

Где и когда: 12 мая в Музее выдающихся деятелей украинской культуры

В субботу в Киеве пройдет весенний̆ Ретро Круиз. Формат мероприятия таков: велопарад в ретро стиле и фестиваль в старинном, зеленом уголке Киева, который можно посетить и не будучи велосипедистом. В уютном дворике между особняками, в которых жили Леся Украинка, Михаил Старицкий и Николай Лысенко, можно будет услышать лекции о истории моды, перевоплотиться в ретро образ, приобрести аксессуары и наряды в винтажной ярмарке, поучаствовать в торжественном чаепитии, аукционе антиквариата, в розыгрыше городского велосипеда Streetster.

На протяжении дня в саду будет звучать джаз, оперная певица Мария Липинская исполнит романсы положенные на стихи поэтов серебряного века, а кульминацией станет просмотр фильма Весна - шедевра украинского киноавангарда, созданного Михаилом Кауфманом. В нем показан сейчас почти неизвестный Киев 1929 года.

Специально для гостей Ретро Круиза с 12:00 до 21:00 Музей выдающихся деятелей готовит масштабную экскурсию. Каждый из гостей фестиваля попадет во все три особняка, где жили знаменитые киевляне: услышит их истории, увидит старинные интерьеры и уникальные личные вещи.

ФЕСТИВАЛЬ: МАМИН ДЕНЬ В МАНУФАКТУРЕ

Где и когда: 12-13 мая в аутлет-городке Мануфактура

На этих выходных в аутлет-городке Мануфактура состоится веселый и в то же время нежный праздник Мамин День. В рамках фестиваля посетителей ждет: развлекательная конкурсно-игровая программа от театральной студии Ассоль, уроки езды на гироборде, прогулка по морскому дну в виртуальных очках, уроки твистинга – создания игрушек из воздушных шариков, шоу мыльных пузырей, выступление студии вокала Voice & Soul, творческая встреча с детской писательницей Галиной Теличук и зажигательная дискотека.

© manufactura.ua

ФЕСТИВАЛЬ: ВСІ. СВОЇ. МАРКЕТ УКРАШЕНИЙ И ЛЕТНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

Где и когда: 12-13 мая на Десятинной, 12

На этих выходных вас ждут сразу два маркета Всі. Свої – маркет украшений, посвященный актуальным тенденциям в мире аксессуаров, и маркет летней одежды. Будут представлены авангардные и асимметричные, массивные и минималистичные украшения от украинских производителей, а также – модные сарафаны, платья и юбки, брючные костюмы и шорты, босоножки, туфли и кроссовки – все, чего хочется летом.

© Всі. Свої

ФЕСТИВАЛЬ: НАЛИВКА ФЕСТ

Где и когда: 12-13 мая в галерее Лавра

На выходных в Киеве состоится уже четвертый фестиваль наливок НАЛИВКА ФЕСТ. Для гостей организаторы подготовили двухдневную насыщенную и интересную программу, которая включает:

- Дегустации от отечественных и международных производителей уникальных наливок различных вкусов;

- Интересные фотозоны;

- Конкурсы, мастер-классы и интересный лекторий;

- Выставка Музей старинных бутылок и арт-инсталляции;

- Интересные коктейльные эксперименты;

- Выставка-ярмарка антиквариата, изделий из стекла и посуды;

- Фотосушка, на которой каждый желающий может представить свои работы;

- Выставка тематической фотографии;

- Выступления музыкальных групп;

- Детская зона;

- Кинопоказ;

- Лаунж-зона.

© Наливка ФЕСТ

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ New York Jazz — Eden Ladin



Где и когда: 10 мая в 20:00 в 32 JazzClub

Пианист и композитор, чьи искренность исполнения и виртуозный стиль нашли отклик в сердцах слушателей по всему миру.

Музыкальные “скитания” между Нью-Йорком, городом где родился Иден Ладин и Тель-Авивом, где он вырос, помогли ему найти тот самый неповторимый стиль. С момента появления на сценах Нью-Йорка Ладин получил признание коллег, публики и критиков. За это время он сотрудничал с многими известными музыкантами, среди которых: Кимберли Томпсон, Марк Гилиана, Джо Мартин, Джастин Браун, Гилад Хексельман, Филип Дезак и Джо Сандерс.

Иден с успехом выступал на фестивалях и концертных площадках многих стран мира, а в этот вечер он откроет свою вселенную музыки Киеву.

© Marco Concert

ТЕАТР: СПЕКТАКЛЬ ГЕЙ-ПАРАД



Где и когда: 11 мая в 20:00 в Малой опере

В обычном-обычном Киеве, в обычной-обычной хрущевке, жила обычная-обычная семья. Все как у людей: мама-учительница, отец «в поисках работы», двое детей-дармоедов, кум-гомофоб, на коммуналку не хватает... Но однажды им предложили очень выгодную, но необычную субсидию, и чтобы ее получить, вся семья должна пойти на кардинальные изменения в жизни.

© Дикий театр

КИНОКЛУБ BLOW UP

Где и когда: 13 мая в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, приглашая экспертов из разных областей искусства, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье состоится показ культового научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика – 2001 год: Космическая одиссея.

© Кіноклуб BLOW UP

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