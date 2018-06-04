Афиша Киева на 4-10 июня: вечеринка на балконе и джаз на пляже

На этой теплой летней неделе киевлян ждет масса интересных событий: от семейных фестивалей до джаза на пляже.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 4-10 июня. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА РАБОТ ИВАНА МАРЧУКА

Где и когда: 29 мая - 27 июня в ЦУМе

В столичном ЦУМе открылась персональная художественная выставка картин легендарного Ивана Марчука – украинского художника, который несколько лет назад вошел в британский список Сто гениев современности.

Проект Корни (The Roots) объединил около сорока полотен пяти (из 12) авторских циклов – от философски проницательного Голоса моей души и гиперреалистичних пейзажей до изящных картин серии Уставшая мелодия (работы созданы в 70-х годах и экспонируются впервые) и сюрреалистического космизма Взгляда в бесконечность. Также зритель впервые увидит новый монументальный цикл абстрактных работ художника Цветные прелюдии (10 полотен).

© Иван Марчук

АРТ: ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ МАРИНЫ БАРАНОВСКОЙ

Где и когда: 17 мая - 30 июня в Voloshyn Gallery

Voloshyn Gallery представляет персональную выставку живописи Марины Барановской – молодой берлинской художницы, имеющей украинские корни. Барановская известна своей экспрессивной и сюрреалистической манерой, а также монументальностью произведений. Это ее первая персональная выставка на Родине.

О серии работ, представленных на выставке, художница рассказывает так: "Согласно замыслу, экспозиция состоит из двух частей. Инспирацией к первой части этой серии мне послужил образ трех ведьм из шекспировской трагедии Макбет. Если вы помните, пьеса начинается грозной сценой с громом и молнией, ведьмы-прорицательницы решают между собой, где встретят Макбета. Именно подобие такого состояния природы, шторм и беспокойство, я стремилась передать. Первая часть экспозиции должна оказывать гнетущее впечатление, и вызывать чувство тревоги. Но сквозь этот причудливый мир мифологических персонажей зритель проходит ко второму залу, к так называемой Мечте".

© Марина Барановская

АРТ: ВЫСТАВКА КИЕВ - РОДИНА, ЗВУЧАВШАЯ ВО СНЕ

Где и когда: 17 мая - 17 июня в Музее современного искусства

Проект Киев - родина, звучавшая во сне посвящен любви к родным местам, к Киеву в частности. Работы из музейной коллекции объединены с работами Ларисы Пухановой и Вадима Жуковского.

Название этой выставки родилось с перефразированного стихотворения Александра Вертинского, который боготворил Киев. Она - о любимом городе, чувства, историческом пласте традиций, прошлом, настоящем и будущем. Каждый из нас хранит свои воспоминания о городе или месте, где прошли самые важные годы жизни, где нам знакомы и важны мелкие детали. Именно эти воспоминания согревают душу, наполняя ее теплой волной, которая несет нас туда, где всегда уютно - в нашу глубинную память.

© Марина Барановская

АРТ: ВЫСТАВКА ИНВЕРСИИ

Где и когда: 6 апреля - 30 июня в галерее ЦЕХ

Проект Инверсии французского фотографа Филиппа Бертрана и украинского художника Николая Белоуса – это творческий эксперимент, диалог фотографии и живописи. Черно-белые снимки Бертрана форматом А4 Белоус превратил в двухметровые цветные полотна. Что из этого получилось, можно посмотреть на выставке.

© Unsplash

ФЕСТИВАЛЬ Fun Family Fest

Где и когда: 9-10 июня в Sky Family Park

Одиннадцатый Fun Family Fest – это два дня семейных развлечений, выступления артистов, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, маркет детской одежды, фокусники, фотозоны, контактный зоопарк, фудкорт, розыгрыши призов и многое другое.

© Sky Family Park

ФЕСТИВАЛЬ: ВидеоЖара



Где и когда: 9-10 июня на Арт-заводе Платформа

ВидеоЖара 2018 – третий международный фестиваль видеокультуры. На протяжении двух дней на территории Арт-завода Платформа можно будет встретиться с топовыми блогерами, принять участие в интерактивах и мастер-классах от авторов любимых каналов, прослушать семинары от сертифицированных специалистов YouTube, выиграть в геймерских турнирах и прочих забавах для посетителей фестиваля. ВидеоЖара соберет более 300 звезд YouTube.

© Арт-завод Платформа

ВЕЧЕРИНКА НА БАЛКОНЕ И МАРКЕТ ГАСТРО БАЛКОН

Где и когда: 9-10 июня на Десятинной, 12

Вечеринка на балконе – это открытие крупнейшего балкона в Киеве, верхней панорамной террасы Всі. Свої. В программе вечера: общение с друзьями, танцы, выступления диджеев, холодный сидр, устрицы, шезлонги, приятная музыка и новые знакомства.

Вечеринка пройдет в рамках маркета Гастро балкон, где свои деликатесы представят лучшие украинские производители.

© Всі. Свої

ФЕСТИВАЛЬ: ДЕНЬ ДРУЗЕЙ В МАНУФАКТУРЕ

Где и когда: 9-10 июня в аутлет-городке Мануфактура

День Друзей – это возможность встретиться, пообщаться и поздравить тех людей, которые разделяют с нами приятные и не только моменты нашей жизни – настоящих друзей.

В программе фестиваля: мастер-класс игры на барабанах разных народов мира, пешеходный квест с подарками, интересные конкурсы, фуд-корт с мангал-меню, бургерами, хот-догами, блинчиками, сладостями, прохладительными напитками и множеством других блюд.

© Мануфактура

МУЗЫКА: Джаз на Пляже - Открытие сезона



Где и когда: 7 июня в 20:00 на ЮБК

На этот четверг запланировано горячее открытие нового сезона Джаза на пляже под жизнерадостные ритмы латиноамериканского джаза от Dislocados.

Dislocados – это уникальный коллектив. В своем названии и творческой философии, ребята транслируют идею, что происхождение музыканта никоим образом не влияет на его талант и успешность. И это неоднократно доказано их достижениями. Сейчас в составе Dislocados более десяти талантливых музыкантов включая талантливого пианиста и композитора Илью Ересько и джазового трубача Денниса Аду. А в послужном списке группы мировое признание и множество наград.

© Marco Concert

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ GOSPEL COMPANY

Где и когда: 8 июня в Caribbean Club 8

Своеобразный диалог с Богом, эмоциональный крик души и, конечно же, молитва. Так можно описать госпел в одном предложении. Музыка церквей, вышедшая за их пределы, чтобы внушать людям неизбывную веру и оптимизм, сейчас звучит по всему миру.

В столичном Caribbean Club ее споют и сыграют молодые и талантливые Gospel Company. 5 уникальных, проникновенных голосов, 5 одаренных вокалистов, которые знают, о чем поют. Удивительный Anyanya Udongwo и не менее голосистые Kemi Oke, Dorothy Idibie, Cleulia Daniel и Dina Chmut.

МУЗЫКА: Jazz Arsenal - Maryana Golovko & D. Aleksandrov's Quartet

Где и когда: 8 июня в 20:00 в Мыстецьком Арсенале

В новом формате Jazz Arsenal лучшие музыканты страны будут играть джаз на летней площадке комплекса Мыстецький Арсенал. В программе вечера – золотые хиты Барбары Стрейзанд в мастерском исполнении Марьяны Головко. Марьяна – вокалистка с богатым опытом: солистка музыкального проекта NOVA OPERA Влада Троицкого, голос авторского проекта SUOK, а также автор и ведущая шоу Клуб благородных Певиц на радио Аристократы. Аккомпанировать Марьяне в этот вечер будет квартет Дмитрия Александрова.

© Marco Concert

КИНОКЛУБ BLOW UP

Где и когда: 10 июня в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, приглашая экспертов из разных областей искусства, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье состоится показ вестерна независимого американского режиссера Джима Джармуша – Мертвец.

© Кіноклуб BLOW UP

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