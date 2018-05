Афиша Киева на 28 мая - 3 июня: Книжный Арсенал и фестиваль уличной еды

На этой теплой неделе киевлян ждет масса интересных событий: от Книжного Арсенала до вечера джаза в саду.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 28 мая - 3 июня. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ МАРИНЫ БАРАНОВСКОЙ

Где и когда: 17 мая - 30 июня в Voloshyn Gallery

Voloshyn Gallery представляет персональную выставку живописи Марины Барановской – молодой берлинской художницы, имеющей украинские корни. Барановская известна своей экспрессивной и сюрреалистической манерой, а также монументальностью произведений. Это ее первая персональная выставка на Родине.

О серии работ, представленных на выставке, художница рассказывает так: "Согласно замыслу, экспозиция состоит из двух частей. Инспирацией к первой части этой серии мне послужил образ трех ведьм из шекспировской трагедии Макбет. Если вы помните, пьеса начинается грозной сценой с громом и молнией, ведьмы-прорицательницы решают между собой, где встретят Макбета. Именно подобие такого состояния природы, шторм и беспокойство, я стремилась передать. Первая часть экспозиции должна оказывать гнетущее впечатление, и вызывать чувство тревоги. Но сквозь этот причудливый мир мифологических персонажей зритель проходит ко второму залу, к так называемой Мечте".

© Марина Барановская

АРТ: ВЫСТАВКА КИЕВ - РОДИНА, ЗВУЧАВШАЯ ВО СНЕ

Где и когда: 17 мая - 17 июня в Музее современного искусства

Проект Киев - родина, звучавшая во сне посвящен любви к родным местам, к Киеву в частности. Работы из музейной коллекции объединены с работами Ларисы Пухановой и Вадима Жуковского.

Название этой выставки родилось с перефразированного стихотворения Александра Вертинского, который боготворил Киев. Она - о любимом городе, чувства, историческом пласте традиций, прошлом, настоящем и будущем. Каждый из нас хранит свои воспоминания о городе или месте, где прошли самые важные годы жизни, где нам знакомы и важны мелкие детали. Именно эти воспоминания согревают душу, наполняя ее теплой волной, которая несет нас туда, где всегда уютно - в нашу глубинную память.

© Марина Барановская

АРТ: ВЫСТАВКА ИНВЕРСИИ

Где и когда: 6 апреля - 30 июня в галерее ЦЕХ

Проект Инверсии французского фотографа Филиппа Бертрана и украинского художника Николая Белоуса – это творческий эксперимент, диалог фотографии и живописи. Черно-белые снимки Бертрана форматом А4 Белоус превратил в двухметровые цветные полотна. Что из этого получилось, можно посмотреть на выставке.

© Unsplash

АРТ: ВЫСТАВКА ШИК-МОДЕРН

Где и когда: 15 мая - 2 июня в Американском доме

Знакомы ли вам такие слоганы: "Just do it", "Think different", "Connecting people", "I'm lovin 'it"? Подобные фразы и сконструированные образы транслируют определенный стиль жизни, манеру поведения и имидж, к которым хочется приобщиться. Привязанность человека к определенным торговым маркам может указывать на его желание стать частью определенной истории, образа, моды. Например, успешный бизнесмен - владелец дорогой машины, счастливый человек с белоснежной улыбкой, красивая женщина - только с длинными черными ресницами и бархатистой кожей.

На выставке Шик-модерн молодой украинской художницы Паццы Пеннело представлены картины акрилом на холсте, на которых изображены торговые марки и изделия, которые появились в Украине после падения железного занавеса. Эти американские и европейские товары стали ценными и редкими вещами в постсоветских обществах. "Шик-модерн" - это понятие, которое было популярно в СССР и обозначало богатство, красоту, роскошь, блеск и стиль. Сквозь призму искусства мы можем посмотреть, как брендинг и маркетинг влияют на различные культуры и жизни людей в постиндустриальной экономике. Художница показывает дефицитные товары, по которым открываются ценности потребителей, производителей и собственно культуры, в которой они живут.

© America House Kyiv

ФЕСТИВАЛЬ: КНИЖНЫЙ АРСЕНАЛ

Где и когда: 30 мая - 3 июня в Мыстецьком Арсенале

На этой неделе в Мыстецьком Арсенале пройдет VІII Международный фестиваль Книжный Арсенал – интеллектуальное событие страны, которое объединяет литературу и искусство. В одном месте соберутся около 200 украинских писателей и 95 гостей из 31 страны мира, более 150 издательств и нишевых проектов представят свои лучшие новинки, а дизайнеры, иллюстраторы, художники – выставочные проекты.

Фокус-тема фестиваля – "Проект будущего". Если в прошлые годы на фестивале говорили о литературе во время войны, а также о смехе во времена кризиса, то в этом году кураторская команда мероприятия предлагает заглянуть в будущее. О чем человечество мечтает дальше? Каким будет будущий мировой порядок, какие шансы у демократии перед лицом гибридных вызовов? Как противостоять дегуманизации во времена перемен? Способны ли современные технологии создать сверхчеловека? Ответы на эти и другие вопросы будут искать во время фестиваля.

С полной программой Книжного Арсенала можно ознакомиться на официальном сайте.

© Мистецький Арсенал

ФЕСТИВАЛЬ ПУТЕШЕСТВИЙ С РЮКЗАКОМ. СКАНДИНАВИЯ

Где и когда: 3 июня в 16:00 в ExitGames

Мероприятие объединит путешественников, мечтающих о Дании, Норвегии и Исландии и тех, кто часто туда ездит. Спикеры расскажут о том, как экономно путешествовать по самым дорогим странам мира, какие места Скандинавии – must see и где искать хюгге – уют и счастье по-датски.

© З Рюкзаком丨Фестиваль Подорожей

ФЕСТИВАЛЬ: Ulichnaya Eda. Cheat meal



Где и когда: 1-3 июня на Арт-заводе Платформа

Первая в 2018 году Ulichnaya Eda станет стартом летнего сезона и бальзамом на душу всем, кто уже мечтает уехать в отпуск, но пока не может. Название Cheat Meal гарантирует, что все диеты будут оставлены за порогом, а на фестивале вас ждут идеальные каникулы гурманов. Читмил (сheat meal) – запланированное нарушение рациона в рамках ЗОЖ. Это личный гастрономический праздник, который может растянуться на целый день. Его главное правило: чем сильнее еда не вписывается в привычный рацион, тем лучше.

На фудкорте фестиваля можно будет попробовать лакомства разных кухонь мира. Он насчитывает около сотни участников: азиатский уголок, вертута, гриль-зона, огненные фуд-шоу, BBQ-кукуруза с нетрадиционными соусами, сашими, десятки видов хумуса, оригинальный амстердамский сэндвич с селедкой, бурито и тако. Для тех, кто не предает ЗОЖ-принципы, создана отдельная зона Healthy Food.

Помимо вкусной еды, организаторы обещают чиллаут-зоны с шезлонгами, зажигательную музыку, бассейны, водные горки, массаж, бьюти-зону для эффектных укладок и мейков, кинотеатр и много других удовольствий.

© Арт-завод Платформа

ФЕСТИВАЛЬ ВИНА KYIV WINE

Где и когда: 2-3 июня в Kyiv Wine на Межигорской, 82

KYIV WINE – это большой фестиваль вина и еды, где соберутся 77 виноделов со всего мира и будет представлено 500 позиций вина, которые можно будет дегустировать безлимитно. Также организаторы обещают новый формат Food Market – 25 лучших ресторанов Киева с новым, моно-продуктовым меню, разработанным специально и эксклюзивно для фестиваля.

© Kyiv Wine

ПРОБЕГ ПОД КАШТАНАМИ

Где и когда: 3 июня в 9:00 на Михайловской площади

3 июня на Михайловской площади пройдет 26-й благотворительный Пробег под каштанами. До 30 мая еще можно зарегистрироваться и стать участником пробега. На средства, собранные во время Пробега, будет закуплено оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

В рамках события каждый может выбрать разную дистанцию: малыши, которые делают первые шаги, могут преодолеть 10 метров Пробега в ходунках, дети до 15 лет – пробежать 550 м, профессиональные спортсмены и люди без специальной подготовки – 4900 м, люди на инвалидных колясках и с физическими ограничениями – 550 м.

© Пробіг під каштанами

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ ДЖАЗ В САДУ

Где и когда: 1 июня в 20:00 в Ботаническом саду им. Гришко

Июньским вечером на закате, среди жасминовых кустов, лучшие музыканты Украины сыграют для вас джаз. Полюбившийся киевской публике квартет Руслана Егорова сыграет джазовые стандарты в современных аранжировках, которые вместе с запахом природы заставят вас растаять от умиления.

© Svitlo Concert

МУЗЫКА ИЗ ФИЛЬМОВ О ЛЮБВИ В САДУ

Где и когда: 2 июня в 20:00 в Ботаническом саду им. Гришко

Самый романтичный концерт этого лета. Хиты из легендарного кино в исполнении оркестра Виртуозы Киева подарят вечер, полный нежности и любимых мелодий. Музыка из киноклассики 20 века и современных шедевров – идеальный повод провести время с близкими и подарить себе кусочек романтики в череде будней. И не важно, влюблены ли вы в лето, музыку или того самого человека. Вы влюблены, а значит – этот концерт для вас.

© Svitlo Concert

КИНОКЛУБ BLOW UP

Где и когда: 3 июня в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, приглашая экспертов из разных областей искусства, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье состоится показ трагикомедии Джона Мэддена – Влюбленный Шекспир.

© Кіноклуб BLOW UP

Следите за самыми интересными новостями раздела НВ STYLE в Facebook