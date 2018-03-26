Афиша Киева на 26 марта - 1 апреля: открытие фестиваля Французская весна и джаз о любви

На этой неделе в Киеве наконец-то будет ощущаться весна

На этой неделе киевлян ждет масса интересных событий: от перфоманса на открытии Французской весны до гастрономического маркета.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 26 марта - 1 апреля. Планируйте свой досуг с понедельника по воскресенье.

АРТ: ВЫСТАВКА FLASHBACK. УКРАИНСКОЕ МЕДИА-ИСКУССТВО 1990-Х

Где и когда: 1 марта - 6 мая в Мыстецьком Арсенале

1 марта в Мыстецьком Арсенале открылась выставка FLASHBACK. Украинское медиа-искусство 1990-х. Экспозиция посвящена именам, явлениям, школам и периодам современного украинского искусства и исследует украинский медиа-арт 1990-х. На выставке представлены более 100 видео-работ 60 художников и художниц.

Выставка предлагает зрителю глубже затронуть проблематику украинского медиа-арта, культурного контекста 90-х, а также связей, влияний и противоречий между той эпохой и современностью.

© Мистецький Арсенал

АРТ: ВЫСТАВКА ЗООПАТИЯ

Где и когда: 20 марта - 21 апреля в Щербенко Арт Центре

20 марта в Щербенко Арт Центре открылся персональный проект Сергея Кайдака - Зоопатия. В работах, созданных в смешанной технике, художник комбинирует мифологические образы и визуальные элементы популярной культуры в потоке бессознательного.

В серии Зоопатия художник размышляет на тему взаимодействия человека и животного, погружаясь в безграничную культурную традицию, где животные предстают воплощением человеческих пороков и добродетелей, посредниками воли богов или владельцами недосягаемой свободы. Эти связи образовали на протяжении истории отдельную культурную парадигму, проявления которой и сегодня определяют наше мировоззрение: это проторелигиозные культы, легенды и мифы, сказки и, конечно, литературные сюжеты.

© Сергей Кайдак

АРТ: ПРОЕКТ iFashion-Art

Где и когда: 28 марта - 26 апреля в Музее истории Киева

Это сложный мультидисциплинарный проект, объединяющий искусство, моду, психологию общения и образование. Это перформанс, в котором зритель принимает непосредственное участие, который меняет его и заставляет задуматься над современностью, сознательным потреблением и познанием сущности действительности. Путь, который должен пройти посетитель этой выставки, состоит из четырех шагов.

Первый шаг (3 этаж музея) - выставка современного искусства украинских художников. Выставка объединяет в себе живопись, фотографию, инсталляцию, видео и анимацию, а также уникальные платья, которые были представлены на Венецианской биеннале. Экспозиция заставляет зрителя задуматься над тем, что такое современность, и открыться для новых идей и мыслей. На выставке представлены работы выдающихся украинских художников.

Второй шаг (1 этаж музея, левое крыло) предоставляет зрителю уникальную возможность сформировать свой собственный стиль и образ с помощью команды дизайнеров, которые превратят процес создания стиля на уникальную деловую игру, используя макетную одежду. Эта остановка раскрывает взаимосвязь между внешним видом, мышлением и поведением.

Третий шаг (4 этаж музея) - перформанс Знакомства за 5 минут. В специально обустроенном креативном пространстве каждый из посетителей сможет найти себе пару для непосредственного общения на важные темы.

Четвертый шаг (1 этаж музея, арт-холл) является образовательным интерактивным пространством, которое поможет посетителю сделать качественный шаг вперед в процессе самосовершенствования. Здесь посетитель сможет обратить внимание на возможность саморазвития и вдохновиться новыми идеями.

© Музей історії Києва

АРТ: ВОЗДУХ. СПЕКТАКЛЬ ОТКРЫТИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ВЕСНЫ В УКРАИНЕ

Где и когда: 31 марта в 20:30 на Софийской площади

Фестиваль Французская весна в Украине в этом году откроется совместным франко-украинским перформансом. Вас ждет уникальное событие, в котором соединились оригинальная музыка французского композитора Пьера Тийу, постановка украинского режиссера Влада Троицкого, дирижирование люксембургского музыканта Гаста Вальтзинга и исполнение украинских музыкантоа Dakh Dauthers, Nova Opera и Национального президентского оркестра Украины.

© Французький інститут в Україні

ФЕСТИВАЛЬ: ВСІ. СВОЇ. ПАСХАЛЬНАЯ КОРЗИНА



Где и когда: 31 марта - 1 апреля на Десятинной, 12

На этих выходных киевлян ждет гастромаркет Пасхальная корзина. Здесь будут представлены фермерские сыры и колбасы, вяленое и копченое мясо, оригинальные соусы к ним, натуральное вино и наливка, авторские сладости и многие другие лакомства, которые украсят ваш пасхальный стол и порадуют друзей и близких.

© Всі. Свої

ТЕАТР: СПЕКТАКЛЬ ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ

Где и когда: 27 марта в 19:00 в Малой опере

Спектакль Приглашение на казнь молодого прогрессивного киевского театра Мизантроп - это очередной вызов современному театральному обществу. Решив перенести на сцену фантасмагоричный и парадоксальный мир одного из самых необычных романов Владимира Набокова, авторы и постановщики дерзнули окончательно стереть грань между драматическим театром, балетом, мюзиклом, цирковым шоу и кабаре.

Дека-dance поэма Приглашение на казнь, - в которой речь идет не только о борьбе главного героя со своей смертью, но и с миром, где приходится отстаивать собственное «Я», - вероятно, является лучшим примером того, что современное искусство, при всей его абстрактности и условности, может быть содержательным, остро-социальным, проникновенным, честным и талантливым.

© Театр Мизантроп

ТЕАТР: СПЕКТАКЛЬ КИЦЮНЯ



Где и когда: 31 марта в 20:00 на Сцене 6

От режиссера Афродизиака, Вий 2.0. и Виталика - Максима Голенко. От автора Залечь на дно в Брюгге, Семь психопатов и Три билборда на границе Эббинга, Миссури - Мартина Макдонаха.

Патрик - жестокий и безжалостный убийца, который держит в страхе всю Ирландию. Он не знает ни пощады, ни сантиментов. Как ураган он мчится по стране, сметая все и всех на своем пути. И есть только одно существо во всем мире, к которому Патрик испытывает настоящие чувства. Но с ним случается беда, и под прицел мстителя-мясника попадает целый остров.

Спектакль содержит сцены насилия, жестокости и нецензурную лексику в большом обьеме.

© Сцена 6

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ Ze Best Cinema Music. НАОНИ



Где и когда: 28 марта в 19:00 в Доме Архитектора

28 марта вы сможете услышать хорошо известную музыку из кино в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов Украины (НАОНИ) в рамках формата Ze Best Cinema Music.

В последнее время НАОНИ у всех на слуху благодаря сотрудничеству с такими знаменитыми украинскими артистами как ONUKA и Олег Скрипка. Самобытный стиль оркестра, основанный на традициях народной музыки, узнают во всех уголках Украины. Благодаря яркости музыкальных оттенков и непревзойденной виртуозности НАОНИ стал одним из ведущих художественных коллективов Украины.

© Marco Concert

МУЗЫКА: JAZZ LOVE SONGS



Где и когда: 31 марта в 20:00 в КВЦ Парковый

Экспрессия, чувственность и импровизация джаза – лучший саундтрек любых отношений. Хриплый саксофон, контрабас и яркий вокал лучше всего подходят для незабываемого романтичного вечера.

31 марта в КВЦ Парковый прозвучат уютные джазовые композиции. Самые душевные песни о любви сыграют одни из лучших джазовых музыкантов страны.

© Svitlo Concert

КИНОКЛУБ BLOW UP

Где и когда: 25 марта в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, приглашая экспертов из разных областей искусства, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье состоится показ британской комедии с черным юмором от режиссера Фрэнка Оза – Смерть на похоронах.

© Кіноклуб BLOW UP

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