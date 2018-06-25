Афиша Киева на 25 июня - 1 июля: кинофестиваль Відкрита ніч и джаз на пляже

Кадр из фильма По(друг)а, который покажут в рамках Ночи французских киноновинок

На этой летней неделе киевлян ждет масса интересных событий: от джаза на пляже до ночных кинопоказов.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 25 июня - 1 июля. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА АВТОПОРТРЕТ ЖЕНСТВЕННОСТИ



Где и когда: 22 июня - 8 июля в Lera Litvinova Gallery

Талантливая художница Ката Рудакова представляет персональную выставку Автопортрет женственности. Основная идея выставки – отражение нежного, женственного и одновременно сильного образа в сочетании современного искусства и классики. Женственность не имеет отношения к закрепленным социальным ролям и видам труда, она существует в каждой женщине. В центре истории – образ девушки как богини собственной жизни. В своих работах Рудакова изображает баланс, гармонию, спокойствие и силу, присущие женской половине человечества. Картины пронизаны светом и теплом, что-то неуловимое и невидимое заставляет восхищаться изящными образами, воспроизведенными художницей.

© Ката Рудакова

АРТ: ВЫСТАВКА УКРАИНСКАЯ МИСТЕРИЯ

Где и когда: 19 июня - 8 июля в Национальном музее Тараса Шевченко

Способность путешествовать потоком, протекающим между берегами магического и реального – суть творчества Алексея Потапенко. Его Человек живет в многомерной вселенной. Эхо архетипов Судьбы, Мужчины и Женщины, Мира, Гармонии присутствует в каждом полотне художника. Знакомство с его работами – это исключительная, почти сказочная возможность увидеть звезды днем ​​с глубокого колодца.

"Живопись Алексея Потапенко настолько тематически богата и укоренена в прошлое, словно художник прожил в лоне своего родного края уже не одно столетие. И одновременно это весьма интересное, вполне современное авангардное искусство, которое при своей внешней простоте поражает и пленяет глубокими философскими медитациями, смелыми экспериментами с пространственными формами и колористическими решениями, выразительной конкретикой и необъятным космосом народной жизни" – говорит о творчестве художника скульптор Петр Куценко.

Художник-философ, художник-мечтатель, художник-путешественник. Он создает Вселенную, в которой чувствуешь свою уникальность. Его истории привлекают, захватывают и поглощают полностью. Алексей Потапенко кистью создает "Украинскую мистерию", прикасается к чему-то личному и сокровенному и пробуждает вечные переживания мира, в котором мы существуем, Мира, в котором царит Любовь.

© Олексій Потапенко

АРТ: ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ МАРИНЫ БАРАНОВСКОЙ

Где и когда: 17 мая - 30 июня в Voloshyn Gallery

Voloshyn Gallery представляет персональную выставку живописи Марины Барановской – молодой берлинской художницы, имеющей украинские корни. Барановская известна своей экспрессивной и сюрреалистической манерой, а также монументальностью произведений. Это ее первая персональная выставка на Родине.

О серии работ, представленных на выставке, художница рассказывает так: "Согласно замыслу, экспозиция состоит из двух частей. Инспирацией к первой части этой серии мне послужил образ трех ведьм из шекспировской трагедии Макбет. Если вы помните, пьеса начинается грозной сценой с громом и молнией, ведьмы-прорицательницы решают между собой, где встретят Макбета. Именно подобие такого состояния природы, шторм и беспокойство, я стремилась передать. Первая часть экспозиции должна оказывать гнетущее впечатление, и вызывать чувство тревоги. Но сквозь этот причудливый мир мифологических персонажей зритель проходит ко второму залу, к так называемой Мечте".

© Марина Барановская

АРТ: ВЫСТАВКА ИНВЕРСИИ

Где и когда: 6 апреля - 30 июня в галерее ЦЕХ

Проект Инверсии французского фотографа Филиппа Бертрана и украинского художника Николая Белоуса – это творческий эксперимент, диалог фотографии и живописи. Черно-белые снимки Бертрана форматом А4 Белоус превратил в двухметровые цветные полотна. Что из этого получилось, можно посмотреть на выставке.

© Unsplash

ФЕСТИВАЛЬ: Будь на волне смеха в Sky Family Park



Где и когда: 1 июля в Sky Family Park

В воскресенье, 1 июля, в Sky Family Park будут выступать лучшие команды юмористического фестиваля Лига смеха. Посетителей ждут шутки от обладателей Зимнего кубка Лиги Смеха команды Николь Кидман, команды Ветераны Космических Войск и победителей 3 сезона Лиги Смеха команды Стояновка. Кроме юмора, организаторы подготовили для всех желающих бьюти-зоны, где можно получить интересные советы, спортивные мастер-классы, интерактивные фотозоны, фудкорт и многое другое.

© Sky Family Park

ФЕСТИВАЛЬ: Відкрита ніч. Дубль 21



Где и когда: 30 июня на АРТ Причале

Самый масштабный кинофестиваль украинского короткометражного кино, где можно встретить всех украанских кино-селебритис. Фестиваль Відкрита ніч – самый короткий в мире, он длится всего одну июньскую ночь под открытым небом. Цель фестиваля – поддержка национального кинематографа, а также фильмов совместного и иностранного производства, которые сохраняют традиции украинского искусства, предлагая новые концепции его развития, самоидентификации и существования в спектре мировых национальных кинематографий.

© Відкрита ніч

МУЗЫКА: Джаз на Пляже - Sinatra



Где и когда: 26 июня в 20:00 на ЮБК

Во вторник на побережье ЮБК прозвучат трогательные баллады Фрэнка Синатры. Мелодии, наполненные светом, любовью и полнотой чувств. Бархатный голос Синатры стал символом целой музыкальной эпохи, а его песни не перестают любить уже несколько поколений слушателей. Мелодии, что составляют золотую коллекцию джаза, исполнит Национальный Академический духовой оркестр Украины.

© Marco Concert

ТЕАТР: СПЕКТАКЛЬ ГАЛКА МОТАЛКО



Где и когда: 26-27 июня в 20:00 в Олимпийском коледже имени Ивана Пиддубного

Начало 90-х, вот-вот развалится Союз, а с Галкой происходит чудо. Ученица обычной провинциальной школы проходит отбор в спортивный интернат Олимпийского резерва в Киеве. Здесь днем ​​и ночью готовят лучших спортсменов: легкоатлетов, фехтовальщиков, футболистов, борцов, представляющих могучий союз на соревнованиях и олимпиадах. Но не только это, в спортинтернате всех готовят к взрослой жизни...

Галка Моталко – это пьеса известного драматурга Натальи Ворожбит (Киборги, Вий 2.0.), в которую вошли и факты из жизни автора – она ​​сама занималась спортом и училась в спортинтернате.

© Дикий театр

НОЧЬ ФРАНЦУЗСКИХ КИНОНОВИНОК



Где и когда: 30 июня в 22:30 в кинотеатре Кинопанорама

В ночь с 30 июня на 1 июля кинотеатр Кинопанорама приглашает в страну вечной любви, вина и юмора – на ночь романтического французского кино. В программе кинопоказа фильмы По(друг)а, Миссис Хайд, От семьи не убежишь и в качестве бонуса – три французских короткометражки.

© Кінотеатр Кінопанорама

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