Афиша Киева на 25 – 31 октября. День рождения Киев Модерн Балета, Михаил Ефремов и Дэмиен Эскобар

Королева ночи Оли Поляковой, экспериментальный спектакль Орестея, постановка по мультфильму Викрадена принцесса: Руслан і Людмила, 100 фильмов за 100 минут и целых пять часов рекламы подряд – не стоит проводить выходные и вечера, лежа дома на диване, когда вокруг так много интересного.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 25-31 октября. Хорошей вам недели!

АРТ. Коллекция. Персональный проект Александры Жумайловой-Дмитровской

Когда и где: 25 – 14 ноября, Щербенко Арт Центр

Украинская художница Александра Жумайлова-Дмитровская представляет новые работы, в которых исследует вариации проявления женственности. Что значит быть женщиной? Это судьба или случайность, приговор или выбор? Александра, отвечая, на этот вопрос обыгрывает глянцевую эстетику идеальных тел, создавая мир альтернативной химерной телесности, которая объединяет человеческое с растительным и животным.

ТЕАТР. Киев Модерн Балет: Кармен.TV

Когда и где: 27 октября, Международный центр культуры и искусств Октябрьский

Театр Киев Модерн Балет Раду Поклитару отмечает в этом году 12-летие. Отмечать такую дату труппа театра предлагает вместе в течение двух дней – посмотреть постановки Кармен.TV и Спящая красавица. Балет Кармен.TV – это история цыганки Кармен из новеллы Проспера Мериме, положенная на музыку Жоржем Бизе. В постановке Раду Поклитару она получает новую неожиданную трактовку.

ТЕАТР. Орестея

Когда и где: 27, 28 октября, Киевский драматический театр на Подоле

Если вы выберете этот спектакль, готовьтесь к тому, что стоит расслабиться и просто наблюдать – не пытаться понять, обсуждать или осуждать. Спектакль – яркий представитель современного театра – совместная постановка театра на Подоле и независимого театра «Мизантроп». Вы получите скорее эстетическое наслаждение от картинки, звучания и попытки осознать происходящее на сцене.

ТЕАТР. Киев Модерн Балет: Спящая красавица

Когда и где: 28 октября, Международный центр культуры и искусств Октябрьский

На создание собственного прочтения всемирно известного балета Раду Поклитару, безусловно, вдохновила как музыка Петра Ильича Чайковского, так и первоисточник – сказка неополитанского автора Джамбаттисты Базиле (1566 – 1632 гг.). Авторы костюмов швейцарский художник Марианн Холленштайн и украинский художник по костюмам Дмитрий Курята создали на сцене пространство, наполнив его новым звучанием и пластичными образами.

ТЕАТР. Викрадена принцесса: Руслан і Людмила

Когда и где: 28 октября, ДК КПИ

Это спектакль по мотивам самого кассового украинского мультфильма «Викрадена принцесса: Руслан і Людмила», премьера, которого состоится в период осенних каникул. Рисованные герои оживут: странствующий актер Руслан снова встретит киевскую принцессу Милу на улицах древнего Киева, молодые люди полюбят друг друга, но тут принцессу похищает злой колдун Черномор. Руслан с друзьями отправляется спасать Милу. Авторы обещают много приключений, магии, юмора и хорошей музыки.

ТЕАТР. Михаил Ефремов: Господин хороший

Когда и где: 30 октября, Международный центр культуры и искусств Октябрьский

Гавновопрос – так называется новая программа из проекта Господин Хороший, с которой Михаил Ефремов выступит в Киеве. В моноспектакле прозвучат новые стихи Орлуши и Дмитрия Быкова.

КИНО. 100 фильмов за 100 минут 2018

Когда и где: 26 – 28 октября, Кинопанорама

100 фильмов за 100 минут напоминают целую цепочку мыслей, которые одновременно звучат в голове у каждой женщины. Хотите понять, о чем думает женщина – посетите хоть раз знаменитый во всем мире кинофестиваль. Голова кругом пойдет, но ведь интересно. К тому же, это один из последних показов в Кинопанораме.

МУЗЫКА. Дэмиен Эскобар

Когда и где: 26 октября, Дворец Украина

Любимец Барака и Мишель Обамы, постоянный завсегдатай первых позиций в рейтинге iTunes100, обладатель двух наград Emmy всемирно известный скрипач Дэмиен Эскобар выступит в Киеве с новой программой. Прозвучат как новые авторские композиции, так и скрипичные каверы на Adele, Alicia Keys, Whitney Houston, Justin Timberlake и др.





МУЗЫКА. Оля Полякова: Королева ночи

Когда и где: 26 октября, Дворец Спорта

Королева ночи Оля Полякова собирает своих верноподданных в самом крупном концертном зале Украины – дальше только стадион. Соответственное поклонников ждет грандиозное шоу от Суперблондинки.

ФЕСТИВАЛЬ. Ночь пожирателей рекламы 2018

Когда и где: 27 октября, сеть кинотеатров Ультрамарин

Пять часов рекламы – не шутки. Но переключить ни один из них не захочется. В этот вечер покажут более 300 роликов из подборки Жана Мари Бурсико, коллекционера, который знает толк в хорошей рекламе.

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