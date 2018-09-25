Афиша Киева на 24-30 сентября: большой грузинский праздник и фестиваль ретро-автомобилей

На этой неделе вас ждет много интересного

На этой осенней неделе киевляне смогут посетить интересные выставки, кинопоказы и вечер классики при свечах.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 24-30 сентября. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА МЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ

Где и когда: 30 августа - 7 октября в креативном пространстве IZONE

30 августа открылась выставка фотографа Антона Шебетка – Мы были здесь.

За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины в ней приняли участие более 330 000 украинских и украинок. Данных о том, какое количество из них составляют представители и представительницы ЛГБТ, не существует. По мнению праворадикальных сил и консервативно настроенного населения, их там и вовсе нет. Это убеждение часто используется в качестве аргумента против проведения правозащитных мероприятий и Маршей равенства. Проект Мы были здесь призван показать людей, которые с одной стороны являются современными украинскими героями, а с другой – игнорируются большинством своих соотечественников.

Героями выставки стали представители ЛГБТ, которые участвовали в АТО и сейчас участвуют в ООС (Операция Объединенных сил) в различных ипостасях: солдаты, добровольцы, волонтеры. Столкновение, конфликт и объединение этих идентичностей нашли свое отражение в серии портретов. Большинству героев приходится носить камуфляж не только на службе, но и в повседневной жизни.

© ІЗОЛЯЦІЯ

АРТ: ФОТОВЫСТАВКА ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Где и когда: 27 сентября - 14 октября в сквот-галерее Речовий доказ

Вход воспрещен (Off Limits) – это истории, о которых запрещено говорить по политическим или историческим причинам, это истории о забытых городах и забытых людях. Фотосерии посвящены табуированным темам, которые актуальны в разных странах и обществах, от Греции до Аргентины. Эти проекты были отобраны среди 212 заявок от авторов из 40 стран в рамках открытого международного конкурса Odesa Photo Days 2018.

© Odesa Photo Days

АРТ: ВЫСТАВКА КРАСКИ

Где и когда: 16 сентября - 16 ноября в арт-галерее Мануфактура

Арт-галерея Мануфактура презентует выставку живописи Ильяны Ротарь-Романчак под ярким названием Краски, выражающим значение цвета в работе художницы. В экспозицию вошли абстрактные композиции, а также флористические натюрморты и пейзажи. Изображая природу, живописец обращается к зрителю, давая волю его воображению в довершении художественного образа.

Ильяна Ротарь-Романчак – дочь известного украинского художника Анатолия Ротаря. Отец с детства был для нее примером для подражания. Его работы оказали определенное влияние на творчество Ильяны. Кроме того, более пяти лет тонкости изобразительного искусства художница постигала в мастерской художника Михаила Ряснянского.

Благодаря образованию дизайнера, художница обладает особым чувством и видением пространства. Ее работы гармонично дополняют и украшают любой интерьер.

© Іляна Ротар-Романчак

АРТ: ВЫСТАВКА ЖИВЫЕ ДИНОЗАВРЫ

Где и когда: в течение сентября-октября на ВДНХ

У павильона №1 на ВДНХ проходит выставка Живые Ддинозавры – самая естественная репродукция гигантских жителей нашей планеты в течение мезозойской эры.

Тысячи детей по всему миру обожают этих доисторических существ: покупают книги о них, игрушки, играют в компьютерные игры. А с сентября киевские сторонники великанов могут посмотреть на доисторических рептилий в полный рост и даже покататься на них верхом. Каждый ребенок также сможет разрисовать динозавра в специальной зоне хенд-мейда. Выставка будет работать почти два месяца в парковой зоне ВДНХ. 24 экспоната выполнены в реальном размере, имеют соответствующие своим видам окрас, текстуру, а также издают звуки и даже двигаются.

© ВДНГ

ТЕАТР: СПЕКТАКЛЬ БЫТЬ СНИЗУ



Где и когда: 30 сентября в 20:00 на Сцене 6

“Одинокая? Хочешь встретить свою судьбу? Выйти замуж? Мы научим тебя, как надо есть/ пить/говорить/что носить/думать, чтобы понравиться мужчине. Наше агентство предлагает бесплатные курсы, как стать счастливой!“– обещала яркая брошюра.

Именно сюда пришли Оля и Вера, чтобы раскрыть свою женственность и навсегда избавиться от одиночества. Но не всем ожиданиям дано сбыться, и не все пестрые рекламы говорят правду...

Дикий театр презентует спектакль-манифест о женщинах: о том, что раздражает, радует, угнетает, обесценивает, бесит, делает счастливой. О том, где место женщины в нашем социуме: снизу, сверху или есть другие варианты?

© Дикий театр

ФЕСТИВАЛЬ: Большой грузинский праздник Borjomi Fest



Где и когда: 29-30 сентября в Национальном ботаническом саду им. Гришко

На этих выходных в ботаническом саду им. Гришко пройдет Большой грузинский праздник Borjomi Fest. Посетителей будут ждать гонки дронов, экстремальные развлечения, VR-прогулки, интерактивные фотозоны, танцы под сеты известных диджеев, 30 грузинских ресторанов, детская зона отдыха и музыкальные выступления. Хэдлайнеры фестиваля -– зажигательные Mgzavrebі. Гости фестиваля также смогут напечатать свое имя грузинской вязью на футболке, послушать шутки от робота-тамады Гоооги и даже выиграть полет на самолете.

Большой грузинский праздник Borjomi Fest проходит в Киеве четвертый год подряд. В прошлом году посетителям фестиваля показали современную Грузию - было проведено 357 VR-туров по Тбилиси и Батуми и отыграно более 20 часов грузинской музыки. По словам организаторов, этот год будет еще ярче.

© IDS Borjomi Ukraine

ФЕСТИВАЛЬ OldCarLand



Где и когда: 28-30 сентября на ВДНХ

OldCarLand – ежегодный крупнейший фестиваль ретро-машин в Украине. Здесь будут представлены самые дорогие авто мирового бомонда, американские muscle car, машины-победители мировых ралли и даже бывшие машины президентов. Более 1000 раритетных авто в одном месте.

Для поклонников раритетных машин OldCarLand – хорошая возможность встретить единомышленников и обсудить с ними все новости и интересные истории из мира авто, а для всех остальных – идеальное мероприятие для отдыха всей семьей и в кругу друзей.

Кроме выставки уникальных автомобилей, на OldCarLand бдут работать ресторанные зоны, развлекательные детские секторы и выступать музыкальные группы.

© OldCarLand

ФЕСТИВАЛЬ: СЕМЬЯ ФЕСТ

Где и когда: 29-30 сентября на ВДНХ

На фестивали вы сможете провести время с ребенком на свежем воздухе и вытащить его из гаджетов. Весело, с пользой, познавая новое и получая навыки через игру.

В рамках проекта Не бей ребенка организаторы мероприятия стремятся укрепить отношения между родителями и детьми, дать им новые возможности для общения и интересного досуга без смартфонов и ссор, радостно, с пользой и образовательным компонентом. Дети вместе с родителями:

Откроют для себя новые страны благодаря тематическим дням и встречам с послами разных стран;

Примут участие в различных социальных проектах и ​​научатся помогать другим;

Получат огромное количество новых знаний и навыков в различных сферах - первая медицинская помощь, самозащита, поведение в экстремальных ситуациях, искусство (вокал, танцы, рисование и т.д.), иностранные языки и обычаи, а также окунутся во множество игр, квестов и развлечений.

© ВДНГ

МУЗЫКА: Классика для всех. Открытие нового сезона

Где и когда: 28 сентября в 20:00 в Доме кино

В предстоящую пятницу вы сможете погрузиться в волшебную красоту классической музыки от лучшего оркестра страны – Виртуозы Киева. В этот вечер при свечах прозвучат невероятно красивые произведения Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Валентина Сильвестрова и других композиторов.

© Svitlo Concert

КИНО: фестиваль Craft Film Days

Где и когда: 25-26 сентября в 20:00 в кинотеатре Кинопанорама

Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься делом, которое не приносит удовольствия. Все мы понимаем это, но часто откладываем на потом реализацию своих истинных желаний. Craft Film Days – это десятки историй о крафтовых производителях, которые воплотили свою мечту в реальность, превратив хобби в небольшой бизнес.

Все фильмы короткометражные и будут транслироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

© Craft Film Days

КИНОКЛУБ BLOW UP



Где и когда: 30 сентября в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье состоится показ трагикомедии Педро Альмодовара – Женщины на грани нервного срыва.

© Кинопанорама

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